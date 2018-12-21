США предъявили обвинения хакерам, связанным с китайской разведкой

Власти США в четверг объявили о выдвижении обвинений в отношении двух хакеров, связанных с китайской разведкой. Их обвиняют в хакерских атаках на более 45 компаний в течение десяти лет, пишет "Голос Америки".

Чжу Хуа и Чжан Шилун обвиняются в сговоре с целью совершения компьютерных взломов, мошенничества с использованием электронных средств и хищении персональных данных с отягчающими обстоятельствами.

Их считают членами хакерской группировки, известной среди экспертов по кибербезопасности под названиями APT10, Red Panda, Stone Panda и CVNX.

По данным американского следствия, по крайней мере с 2006 по 2018 год Хуа и Шилун взламывали компьютеры с целью кражи интеллектуальной собственности, а также конфиденциальной деловой и технологической информации.

Обвиняемые находятся вне юрисдикции США .