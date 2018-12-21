США предъявили обвинения хакерам, связанным с китайской разведкой

Их считают членами хакерской группировки APT10.

США предъявили обвинения хакерам, связанным с китайской разведкой
Фото: fbi.gov

Власти США в четверг объявили о выдвижении обвинений в отношении двух хакеров, связанных с китайской разведкой. Их обвиняют в хакерских атаках на более 45 компаний в течение десяти лет, пишет "Голос Америки".

Чжу Хуа и Чжан Шилун обвиняются в сговоре с целью совершения компьютерных взломов, мошенничества с использованием электронных средств и хищении персональных данных с отягчающими обстоятельствами.

Их считают членами хакерской группировки, известной среди экспертов по кибербезопасности под названиями APT10, Red Panda, Stone Panda и CVNX.

По данным американского следствия, по крайней мере с 2006 по 2018 год Хуа и Шилун взламывали компьютеры с целью кражи интеллектуальной собственности, а также конфиденциальной деловой и технологической информации.

Обвиняемые находятся вне юрисдикции США.

Напомним, в октябре Министерство юстиции США предъявило обвинения семерым роSSийским военным разведчикам, которые могут быть причастны к кибератакам по всему миру в период с декабря 2014 года по май 2018 года.


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