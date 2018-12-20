Oath сменит название на Verizon Media Group

Медиакомпания Oath официально заявила, что меняет название на Verizon Media Group. Новое наименование начнёт использоваться с 8 января 2019 года.

Oath, созданная в июне 2017 года путём объединения Yahoo и AOL, должна была составить конкуренцию Google и Facebook на рынке интернет-рекламы. Однако ей так и не удалось достичь этой цели.

Oath объединяет более 50 брендов по всему миру (включая Yahoo, HuffPost, Engadget, TechCrunch, Moviefone и Makers). Предполагается, что новое название сделает более понятной специфику компании для рекламодателей.

При этом перспективы Oath оцениваются невысоко. Согласно eMarketer, по итогам 2018 года доля компании на рынке digital-рекламы США составит всего лишь 3,2%, тогда как Google и Facebook контролируют 58% рынка.

Напомним, что ранее в этом месяце Verizon сообщил о списании 96% стоимости нематериальных активов Oath.


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