Oath сменит название на Verizon Media Group
Медиакомпания Oath официально
Oath, созданная в июне 2017 года путём объединения Yahoo и AOL, должна была составить конкуренцию Google и Facebook на рынке интернет-рекламы. Однако ей так и не удалось достичь этой цели.
Oath объединяет более 50 брендов по всему миру (включая Yahoo, HuffPost, Engadget, TechCrunch, Moviefone и Makers). Предполагается, что новое название сделает более понятной специфику компании для рекламодателей.
При этом перспективы Oath оцениваются невысоко. Согласно eMarketer, по итогам 2018 года доля компании на рынке digital-рекламы США составит всего лишь 3,2%, тогда как Google и Facebook контролируют 58% рынка.
Напомним, что ранее в этом месяце Verizon сообщил о списании 96% стоимости нематериальных активов Oath.
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Internet и сети
20.12.2018 11:45