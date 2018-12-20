В США прокуратура подала иск против Facebook

Иск касается скандала, связанного с Cambridge Analytica.

В США прокуратура подала иск против Facebook
Фото: Depositphotos/MichalLudwiczak

Генеральный прокурор Вашингтона подал судебный иск против компании Facebook, который касается предоставления доступа к данным пользователей соцсети компании Cambridge Analytica.

Полученные компанией данные якобы могли быть использованы для влияния на исход выборов президента в США в 2016 году, пишет The Hill.

"Facebook не защитил конфиденциальность своих пользователей и обманул их относительно того, кто имел доступ к их данным и как эти данные использовались. Facebook подверг риску манипуляций данные пользователей, позволив таким компаниям, как Cambridge Analytica и другим, доступ к личным данным без согласия пользователей",

- говорится в представлении генпрокурора Вашингтона Карла Расина.

"Данный иск имеет целью заставить Facebook выполнять собственные обещания по защите приватности пользователей", - приводит слова прокурора издание.

Напомним, Facebook заблокировала компанию, которая собирала личные данные пользователей. Согласно заявлению Facebook, профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган создал на платформе соцсети приложение под названием "This is your digital life", которое должно было составлять психологический портрет пользователя.

Приложение спрашивало разрешение на доступ к личной информации, включая место проживания, список друзей, информацию о "лайках". Позже Коган передал информацию о пользователях третьим лицам, в том числе и Cambridge Analytica.

В связи со скандалом, гендиректора британской компании Cambridge Analytica отстранили от работы из-за обвинения в использовании личных данных 50 млн пользователей Facebook.

Группа инвесторов подала иск в суд на компанию Facebook в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica.

Напомним, Facebook удалил более 270 страниц и аккаунтов, связанных с роSSийским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей".

В мае Cambridge Analytica сообщила о закрытии на фоне скандалов вокруг Facebook.


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