Google запустил игру, основанную на поисковых трендах 2018 года

Насколько хорошо вы разбираетесь в поисковых трендах 2018 года? Google предлагает проверить свои знания в новой игре года .

Игра построена в формате викторины. Пользователю предлагается ответить на 20 вопросов, в каждом из которых нужно выбрать один из нескольких вариантов. За каждый правильный ответ начисляются очки.

По мере продвижения вопросы будут становиться сложнее. На каждый вопрос установлен 10-секундный лимит.

В игре также есть бонусные раунды, в которых нужно ответить, стали ли определённые темы более трендовыми или менее трендовыми в 2018 году.

После трёх неправильных ответов игра завершается. При повторном прохождении вопросы будут другими.

Эта викторина – стала первой игрой Google , основанной на данных о поисковых запросах. Пока она доступна только на английском языке.

Игра запущена как на мобильных, так и на десктоп-устройствах.