Google запустил игру, основанную на поисковых трендах 2018 года
Насколько хорошо вы разбираетесь в поисковых трендах 2018 года? Google предлагает проверить свои знания в новой
Игра построена в формате викторины. Пользователю предлагается ответить на 20 вопросов, в каждом из которых нужно выбрать один из нескольких вариантов. За каждый правильный ответ начисляются очки.
По мере продвижения вопросы будут становиться сложнее. На каждый вопрос установлен 10-секундный лимит.
В игре также есть бонусные раунды, в которых нужно ответить, стали ли определённые темы более трендовыми или менее трендовыми в 2018 году.
После трёх неправильных ответов игра завершается. При повторном прохождении вопросы будут другими.
Эта викторина – стала первой игрой Google, основанной на данных о поисковых запросах. Пока она доступна только на английском языке.
Игра запущена как на мобильных, так и на десктоп-устройствах.
Напомним, что ранее в этом месяце Google назвал главные темы и события 2018 года.
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