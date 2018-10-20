Бывший британский вице-премьер стал сотрудником Facebook

Впервые политик такого ранга назначен на руководящую должность в компании.

Бывший британский вице-премьер стал сотрудником Facebook
Фото: Википедия

Компания Facebook назначила бывшего британского вице-премьер-министра менеджером отдела по связям с общественностью, передает Reuters.

"Компания Facebook Inc (FB.O) наняла бывшего вице-премьер-министра Великобритании Ника Клегга, который возглавит отдел глобальных коммуникаций, сделав его самым высоким по рангу европейским политиком, который когда-либо занимал ведущую должность Силиконовой долины", - говорится в сообщении.

Назначение совпало по времени со скандалами и продолжающимся расследованием в отношении роSSийской "фабрики троллей" и влиянием роSSийских агентов на результаты выборов президента в США в 2016 году. Основатель социальной сети Марк Цукерберг на слушаниях в Сенате США назвал промедление с распознаванием роSSийского вмешательства в выборы "одним из самых больших огорчений за время руководства компанией".

Ник Клегг - британский политик, лидер Либеральных демократов с 2007 по 2015 годы, бывший вице-премьер-министр Великобритании. Происходит из известного рода Закревских, у которых было родовое имение в городке Березовая Рудка Полтавской области.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook открыла вакансию по связям с общественностью в Украине.


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