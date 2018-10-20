Google предупредил о задержках с обновлением ряда отчётов в Search Console
Команда Google Webmaster сообщила сегодня в Twitter, что некоторые отчёты в Search Console могут обновляться с задержкой. Эта ситуация связана с временными проблемами с получением данных из других ресурсов Google.
Some Search Console reports are currently a bit more delayed due to issues in the reporting pipeline (AMP, Rich Results / Structured Data, Hreflang, Index Coverage, & Mobile Usability). This doesn't affect your site in search. We'll let you know when things are back up to speed!
Среди отчётов, по которым задержка может быть выражена наиболее сильно, значатся отчёты о статусе AMP-страниц, структурированных данных, индексировании, удобстве просмотра на мобильных устройствах и об ошибках, связанных с использованием атрибутов hreflang.
При этом в Google заверили, что эти задержки не влияют на ранжирование сайтов в поиске, а инженеры уже работают над устранением этой проблемы.
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