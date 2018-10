Google предупредил о задержках с обновлением ряда отчётов в Search Console

Команда Google Webmaster сообщила сегодня в Twitter , что некоторые отчёты в Search Console могут обновляться с задержкой. Эта ситуация связана с временными проблемами с получением данных из других ресурсов Google .

Some Search Console reports are currently a bit more delayed due to issues in the reporting pipeline (AMP, Rich Results / Structured Data, Hreflang, Index Coverage, & Mobile Usability). This doesn't affect your site in search. We'll let you know when things are back up to speed!