Барри Шварц получил титул «Личность года в поисковом маркетинге в США»

Создатель блога Search Engine Roundtable и новостной редактор Search Engine Land Барри Шварц выиграл титул «Личность года в поисковом маркетинге в США » (US Search Personality of the Year). Эта премия ежегодно присуждается на конференции Pubcon в Лас-Вегасе.

Барри Шварц является одним из самых ярких представителей западной поисковой индустрии. Он освещает события в этой отрасли и поддерживает SEO-сообщество ещё с самого появления поисковой оптимизации.

Поздравляя Барри с наградой, главный редактор Third Door Media (компания-владелец Search Engine Land) Джинни Марвин отметила его трудоголизм и приверженность работе.

Западные специалисты и эксперты отрасли также положительно отзываются о Барри, отмечая, что он заслуженно получил эту награду.

Congrats to @rustybrick the new US Search Personality ??? #ussearchawards — Aleyda Solis (@aleyda) October 18, 2018