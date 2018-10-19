Барри Шварц получил титул «Личность года в поисковом маркетинге в США»
Создатель блога Search Engine Roundtable и новостной редактор Search Engine Land Барри Шварцвыиграл титул «Личность года в поисковом маркетинге в США» (US Search Personality of the Year). Эта премия ежегодно присуждается на конференции Pubcon в Лас-Вегасе.
Барри Шварц является одним из самых ярких представителей западной поисковой индустрии. Он освещает события в этой отрасли и поддерживает SEO-сообщество ещё с самого появления поисковой оптимизации.
Поздравляя Барри с наградой, главный редактор Third Door Media (компания-владелец Search Engine Land) Джинни Марвин отметила его трудоголизм и приверженность работе.
Западные специалисты и эксперты отрасли также положительно отзываются о Барри, отмечая, что он заслуженно получил эту награду.
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