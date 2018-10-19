В Google Мой бизнес появилась статистика по брендовым запросам
Google Мой бизнес
Новая категория получила название «Поиск по бренду». Она показывает, сколько пользователей нашли компанию по названию бренда (например, по запросу «Макдоналдс»).
В статистике эта категория отображается, если компания хотя бы раз появилась при поиске по брендовому запросу.
Напомним, что в апреле 2017 года в Google Мой бизнес появилась статистика по повторным клиентам, а в августе 2018-го – по записям в поиске.
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Internet и сети
19.10.2018 01:03