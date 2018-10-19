В Google Мой бизнес появилась статистика по брендовым запросам

Google Мой бизнес добавил новую метрику в раздел «Статистика». Теперь пользователи сервиса смогут видеть количество запросов, в которых упоминалось название бренда, имеющего отношение к компании.

Новая категория получила название «Поиск по бренду». Она показывает, сколько пользователей нашли компанию по названию бренда (например, по запросу «Макдоналдс»).

В статистике эта категория отображается, если компания хотя бы раз появилась при поиске по брендовому запросу.