В Google Мой бизнес появилась статистика по брендовым запросам

Google Мой бизнес добавил новую метрику в раздел «Статистика». Теперь пользователи сервиса смогут видеть количество запросов, в которых упоминалось название бренда, имеющего отношение к компании.

Новая категория получила название «Поиск по бренду». Она показывает, сколько пользователей нашли компанию по названию бренда (например, по запросу «Макдоналдс»).

В статистике эта категория отображается, если компания хотя бы раз появилась при поиске по брендовому запросу.

Напомним, что в апреле 2017 года в Google Мой бизнес появилась статистика по повторным клиентам, а в августе 2018-го – по записям в поиске.


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