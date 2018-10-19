В Финляндии суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей

Основатель сайта MV-Lehti Илья Яницкин приговорен к 22 месяцам тюрьмы.

В Финляндии суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей
Фото: ТЕХНО bigmir)net

Суд в Хельсинки приговорил к 22 месяцам тюрьмы основателя и главного редактора прокремлевского сайта MV-Lehti Илью Яницкина. Об этом в четверг, 18 октября, сообщила финская общественная телерадиокомпания Yleisradio.

Яницкин признан виновным по 16 пунктам, в числе которых - диффамация (распространение порочащих сведений), оскорбления в отношении этнической группы, нарушение авторских прав, передает Немецкая волна.

Иск подали ставшая объектом онлайн-травли корреспондент Yleisradio Джессикка Аро, активист - инициатор кампании по бойкоту организаций, размещавших свою рекламу на прокремлевском сайте, и еще один человек, занимающийся связанными с беженцами вопросами.

С 2014 года Аро изучает распространение в Финляндии пророSSийской пропаганды через социальные сети. В рамках исследования журналистка пообщалась с сотрудниками "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге. После этого Аро начали систематически преследовать в соцсетях и угрожать ей.

Еще один обвиняемый по делу прокремлевских троллей - называющий себя "представителем Донецкого сепаратистского движения" Йохан Бекман - приговорен к одному году условно.

Суд обязал Яницкина, Бекмана и еще одного человека выплатить пострадавшим компенсацию в размере 136 тысяч евро.

Накануне Twitter раскрыл почти 4 тысячи аккаунтов, связанных с роSSийской "фабрикой троллей".


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