Baidu стал первой китайской компанией в составе консорциума по ИИ
Крупнейшая в КНР поисковая система Baidu стала первой китайской компанией, вошедшей в состав консорциума «Партнёрство по искусственному интеллекту» (Partnership on AI, PAI), ведущую роль в котором играют американские технологические компании.
PAI занимается выработкой этических принципов в отношении использования ИИ и работает над определением влияния этих технологий на общество. В организацию входят такие крупнейшие интернет-компании, как Google, Apple и Facebook.
Корпорация Baidu, которая начинала свою деятельность с рынка поиска, с годами эволюционировала в технологический конгломерат, который также занимается разработками в области ИИ. Помимо ИИ-разработок, компания также запустила ряд инициатив, направленных на ограничение непредвиденных последствий использования искусственного интеллекта.
У Baidu есть три основных ИИ-продукта: Apollo – крупнейшая в Китае платформа автономного вождения с открытым исходным кодом; голосовой помощник DuerOS и Baidu ABC – «умное» облако для корпоративного использования.
На пресс-конференции во вторник президент Baidu Я-Цинь Чжан (Ya-Qin Zhang) отметил, что компания понимает важность участия в глобальных обсуждениях, связанных с ИИ:
«Обеспечение безопасности, справедливости и прозрачности ИИ не должно быть второстепенным вопросом. Думать об этом нужно в самом начале каждого проекта или системы, которые мы разрабатываем…
Влияние революционной технологии, такой как ИИ, выходит за рамки территориальных границ, поэтому мы с нетерпением ждём возможности делиться своими знаниями и учиться у наших зарубежных коллег».
В PAI в свою очередь заявили, что намерены принять в организацию больше китайских компаний.
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