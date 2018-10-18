Baidu стал первой китайской компанией в составе консорциума по ИИ

Крупнейшая в КНР поисковая система Baidu стала первой китайской компанией, вошедшей в состав консорциума «Партнёрство по искусственному интеллекту» (Partnership on AI, PAI), ведущую роль в котором играют американские технологические компании.

PAI занимается выработкой этических принципов в отношении использования ИИ и работает над определением влияния этих технологий на общество. В организацию входят такие крупнейшие интернет-компании, как Google, Apple и Facebook.

Корпорация Baidu, которая начинала свою деятельность с рынка поиска, с годами эволюционировала в технологический конгломерат, который также занимается разработками в области ИИ. Помимо ИИ-разработок, компания также запустила ряд инициатив, направленных на ограничение непредвиденных последствий использования искусственного интеллекта.

У Baidu есть три основных ИИ-продукта: Apollo – крупнейшая в Китае платформа автономного вождения с открытым исходным кодом; голосовой помощник DuerOS и Baidu ABC – «умное» облако для корпоративного использования.

На пресс-конференции во вторник президент Baidu Я-Цинь Чжан (Ya-Qin Zhang) отметил, что компания понимает важность участия в глобальных обсуждениях, связанных с ИИ:

«Обеспечение безопасности, справедливости и прозрачности ИИ не должно быть второстепенным вопросом. Думать об этом нужно в самом начале каждого проекта или системы, которые мы разрабатываем…

Влияние революционной технологии, такой как ИИ, выходит за рамки территориальных границ, поэтому мы с нетерпением ждём возможности делиться своими знаниями и учиться у наших зарубежных коллег».

В PAI в свою очередь заявили, что намерены принять в организацию больше китайских компаний.


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