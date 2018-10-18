Facebook выяснил, что к недавней атаке на соцсеть были причастны спамеры

Согласно предварительным результатам расследования Facebook, к недавней атаке на соцсеть и краже данных 29 млн пользователей были причастны спамеры. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Злоумышленники, которые стояли за атакой, были группой Facebook- и Instagram-спамеров, которые выдавали себя за компанию в области digital-маркетинга.

Facebook уточнил масштаб утечки в конце прошлой недели. Согласно последним данным, хакеры завладели токенами доступа к аккаунтам 30 млн пользователей, но получили сведения по 29 млн. Изначально сообщалось о взломе 50 млн аккаунтов.

Расследованием инцидента Facebook занимается в сотрудничестве с ФБР.

Как отмечают эксперты по кибербезопасности, этот взлом оставил пользователей более уязвимыми для фишинговых атак и углубил недоверие к практикам защиты конфиденциальности.