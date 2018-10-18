Google: "46% поисковых запросов имеют локальный интент"

По данным Google, 46% поисковых запросов имеют локальный интент. Об этом заявил представитель компании на конференции Secrets of Local Search, которая прошла ранее в этом месяце в штаб-квартире Google.

At Secrets of Local Search conference at GoogleHQ. Now 46% of searches have a local intent — quote from Google rep official presentation. That‘s increased since I last took note of that stat ?

— Nick Wilsdon (@nickwilsdon) October 10, 2018

После того, как Ник Уилсдон (Nick Wilsdon) опубликовал твит с этими данными, в Twitter завязалось небольшое обсуждение.

Так, ведущий консультант агентства G-Squared Interactive Гленн Гейб (Glenn Gabe) поинтересовался, какой поиск имел в виду представитель Google, мобильный? При этом он отметил, что 46% – это большая доля, но, возможно, не для mobile.

Уилсдон ответил, что, по его мнению, подразумевались мобильные запросы, однако в Google этот момент не прояснили, ограничившись фразой «46% запросов».

Гленн Гейб в свою очередь предположил, что озвученная Google цифра основана на данных по мобильным запросам, совершаемым пользователями приложения Google для Android.

Мероприятие, которое посетил Уилсдон, проводилось в закрытом режиме.


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