Google: "46% поисковых запросов имеют локальный интент"
По данным Google, 46% поисковых запросов имеют локальный интент. Об этом заявил представитель компании на конференции Secrets of Local Search, которая прошла ранее в этом месяце в штаб-квартире Google.
At Secrets of Local Search conference at GoogleHQ. Now 46% of searches have a local intent — quote from Google rep official presentation. That‘s increased since I last took note of that stat ?
После того, как Ник Уилсдон (Nick Wilsdon) опубликовал твит с этими данными, в Twitter завязалось небольшое обсуждение.
Так, ведущий консультант агентства G-Squared Interactive Гленн Гейб (Glenn Gabe) поинтересовался, какой поиск имел в виду представитель Google, мобильный? При этом он отметил, что 46% – это большая доля, но, возможно, не для mobile.
Уилсдон ответил, что, по его мнению, подразумевались мобильные запросы, однако в Google этот момент не прояснили, ограничившись фразой «46% запросов».
Гленн Гейб в свою очередь предположил, что озвученная Google цифра основана на данных по мобильным запросам, совершаемым пользователями приложения Google для Android.
Мероприятие, которое посетил Уилсдон, проводилось в закрытом режиме.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.