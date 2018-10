По данным Google , 46% поисковых запросов имеют локальный интент. Об этом заявил представитель компании на конференции Secrets of Local Search, которая прошла ранее в этом месяце в штаб-квартире Google .

At Secrets of Local Search conference at GoogleHQ. Now 46% of searches have a local intent — quote from Google rep official presentation. That‘s increased since I last took note of that stat ?