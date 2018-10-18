Google полностью отказался от схемы сканирования AJAX

Google полностью отказался от схемы сканирования AJAX, предложенной в 2009 году. Об заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в Twitter.

We crawl, render, index the URLs with #! now, we usually don't use the ?_escaped_fragment_= anymore, so it's really deprecated. Do you think we need to make that clearer? Our tech-writers have pushed to remove the docs, would that help?

— ? John ? (@JohnMu) October 17, 2018

Google отозвал эти рекомендации ещё в 2015 году, но продолжал данную схему. В декабре 2017 года Google объявил, что схема сканирования AJAX будет переведена в раздел устаревших во втором квартале 2018 года. В июле стало известно, что поисковик её практически не использует.

Напомним, что эта схема была призвана сделать AJAX-страницы видимыми для поисковых роботов. На момент её создания системы Google не могли распознавать и отображать страницы, использующие JavaScript.

Теперь эта ситуация изменилась, и Google будет сканировать и обрабатывать сайты на AJAX, как есть. Это значит, что поисковик будет рендерить #! URL напрямую, и вебмастерам больше не нужно будет предоставлять отображаемую версию страницы.

В Справочном центре Search Console руководство по сканированию AJAX больше недоступно.

Отметим также, что ранее в этом месяце Google опубликовал руководство по динамическому рендерингу – новой технологии, которая призвана помочь поисковой системе сканировать, индексировать и ранжировать JS-сайты. Это решение предназначено для тех страниц, чей контент резко меняется или же использует JS-функции, которые пока не поддерживаются теми краулерами, которые интересуют владельца сайта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Alphabet снова возглавил рейтинг лучших работодателей мира по версии ForbesAlphabet снова возглавил рейтинг лучших работодателей мира по версии Forbes
СБУ: РоSSия пыталась атаковать Украину с помощью нового компьютерного вируса ExaramelСБУ: РоSSия пыталась атаковать Украину с помощью нового компьютерного вируса Exaramel
YouTube отключает каналы от партнёрской программы за дублирование контентаYouTube отключает каналы от партнёрской программы за дублирование контента
Житель Львова попался на поддельных объявлениях в Facebook о сборе денег больным детямЖитель Львова попался на поддельных объявлениях в Facebook о сборе денег больным детям
Google обновил оформление рекламы в ленте поискового приложенияGoogle обновил оформление рекламы в ленте поискового приложения
Блок рекламы


Похожие новости
Google Favicon – отдельный краулер для фавиконок?Google Favicon – отдельный краулер для фавиконок?
Глава Google впервые публично прокомментировал проект DragonflyГлава Google впервые публично прокомментировал проект Dragonfly
Google Ads улучшил атрибуцию для объявлений формата TrueView for actionGoogle Ads улучшил атрибуцию для объявлений формата TrueView for action
Google провёл ребрендинг Программы для ведущих участниковGoogle провёл ребрендинг Программы для ведущих участников
Google снова тестирует фавиконки в поисковых сниппетахGoogle снова тестирует фавиконки в поисковых сниппетах
Google не ответил на вопросы сенаторов о планах по запуску поисковика в КитаеGoogle не ответил на вопросы сенаторов о планах по запуску поисковика в Китае
Google обновил оформление рекламы в ленте поискового приложенияGoogle обновил оформление рекламы в ленте поискового приложения
Google поделился деталями работы поиска по наборам данныхGoogle поделился деталями работы поиска по наборам данных
Google о недавних обновлениях поисковых алгоритмовGoogle о недавних обновлениях поисковых алгоритмов
Google: резкие всплески скорости сканирования могут быть связаны с переводом на mobile-first индексациюGoogle: резкие всплески скорости сканирования могут быть связаны с переводом на mobile-first индексацию
Последние новости
Подгружаем последние новости