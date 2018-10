Google полностью отказался от схемы сканирования AJAX, предложенной в 2009 году. Об заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в Twitter .

We crawl, render, index the URLs with #! now, we usually don't use the ?_escaped_fragment_= anymore, so it's really deprecated. Do you think we need to make that clearer? Our tech-writers have pushed to remove the docs, would that help?