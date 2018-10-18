Google полностью отказался от схемы сканирования AJAX, предложенной в 2009 году. Об заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в Twitter .

We crawl, render, index the URLs with #! now, we usually don't use the ?_escaped_fragment_= anymore, so it's really deprecated. Do you think we need to make that clearer? Our tech-writers have pushed to remove the docs, would that help? — ? John ? (@JohnMu) October 17, 2018

Google отозвал эти рекомендации ещё в 2015 году, но продолжал данную схему. В декабре 2017 года Google объявил, что схема сканирования AJAX будет переведена в раздел устаревших во втором квартале 2018 года. В июле стало известно, что поисковик её практически не использует.

Напомним, что эта схема была призвана сделать AJAX-страницы видимыми для поисковых роботов. На момент её создания системы Google не могли распознавать и отображать страницы, использующие JavaScript.

Теперь эта ситуация изменилась, и Google будет сканировать и обрабатывать сайты на AJAX, как есть. Это значит, что поисковик будет рендерить #! URL напрямую, и вебмастерам больше не нужно будет предоставлять отображаемую версию страницы.

В Справочном центре Search Console руководство по сканированию AJAX больше недоступно .