WSJ: Facebook больше года скрывал ошибку в метриках видеорекламы

Рекламодатели Facebook обвинили компанию в том, что она больше года знала о завышении времени просмотра рекламных роликов, прежде чем сообщила об этой ошибке в 2016 году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Рекламодатели, которые ранее подали иск против Facebook о завышении метрик видеорекламы, во вторник заявили, что соцсеть знала об ошибке ещё в январе 2015 года, однако намеренно скрывала эту информацию до сентября 2016-го. Истцы пришли к таким выводам, изучив 80 тыс. страниц внутренней документации компании, полученной в рамках судебного разбирательства.

Кроме того, в жалобе утверждается, что на самом деле масштаб проблемы был намного большим, чем сообщалось. В частности, если Facebook говорил о завышении показателей на 60-80%, то истцы заявляют, что по факту речь шла о 150-900%.

В пресс-службе Facebook опровергли эти обвинения:

«Предположения, согласно которым мы каким-то образом пытались скрыть эту проблему от наших партнёров, не соответствуют действительности. Мы рассказали нашим клиентам об ошибке, когда её обнаружили, и добавили информацию об этом в Справочный центр».

При этом истцы требуют присвоения иску статуса коллективного и выплаты компенсации за причинённый им ущерб.


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