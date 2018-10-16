В Чехии задержали россиян из-за хакерской атаки на МИД

Обвиняемые могли заработать сотни миллионов чешских крон.

В Чехии задержали россиян из-за хакерской атаки на МИД
Фото: gazeta.ua

В Чехии задержали нескольких россиян, обвиняемых во взломе компьютерной системы МИД Чехии и во вмешательстве в работу системы выдачи видов на жительство.

По информации прокуратуры Праги, было задержано восемь человек, среди которых есть также граждане РоSSии и Въетнама. Прокуратура не уточняет, сколько россиян среди задержанных, передает ВВС.

Задержанным предъявили обвинение в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и участия в организованной преступной группе.

Четырем из них также предъявлено обвинение в отмывании денег.

Обвиняемые могли заработать на хакерских атаках сотни миллионов чешских крон, говорится в сообщении.

Как сообщалось, после нападения роSSийских хакеров на Организацию по запрещению химического оружия Еврокомиссия разрабатывает меры противодействия киберугрозам со стороны РоSSии.


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