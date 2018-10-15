Google провёл ребрендинг Программы для ведущих участников

Google объявил о ребрендинге Программы для ведущих участников. Теперь этот проект будет называться Программа экспертов по продуктам Google.

Google также сообщил, что эта программа скоро переедет на другой сайт – productexperts.withgoogle.com. Новый ресурс пока доступен только на английском, но в ближайшее время будут добавлены и другие языки.

На днях Google также обновит бейджи, действующие в рамках программы. Пользователи будут видеть следующие статусы:

  • Silver Product Expert – новые участники;
  • Gold Product Expert – проверенные участники, знающие и активные;
  • Platinum Product Expert – опытные участники, которые также занимаются менторством, созданием контента и т.п.;
  • Product Expert Alumni – бывшие участники, которые больше не активны в программе, но заслужили признание сообщества своим прошлым вкладом;
  • Recommended Answers – бейдж, который присваивается участникам форумов;
  • Google Employees – сотрудники Google;
  • Community Specialists – партнёры Google, которые помогают поддерживать сообщества компании.

Программа экспертов по продуктам Google предназначена для любящих своё дело энтузиастов, которые делятся опытом и отвечают на вопросы других на справочных форумах Google и сайте Help on Social.


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