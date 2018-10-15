Google провёл ребрендинг Программы для ведущих участников

Google объявил о ребрендинге Программы для ведущих участников. Теперь этот проект будет называться Программа экспертов по продуктам Google .

Google также сообщил, что эта программа скоро переедет на другой сайт – productexperts.withgoogle.com . Новый ресурс пока доступен только на английском, но в ближайшее время будут добавлены и другие языки.

На днях Google также обновит бейджи, действующие в рамках программы. Пользователи будут видеть следующие статусы:

Silver Product Expert – новые участники;

– новые участники; Gold Product Expert – проверенные участники, знающие и активные;

– проверенные участники, знающие и активные; Platinum Product Expert – опытные участники, которые также занимаются менторством, созданием контента и т.п.;

– опытные участники, которые также занимаются менторством, созданием контента и т.п.; Product Expert Alumni – бывшие участники, которые больше не активны в программе, но заслужили признание сообщества своим прошлым вкладом;

– бывшие участники, которые больше не активны в программе, но заслужили признание сообщества своим прошлым вкладом; Recommended Answers – бейдж, который присваивается участникам форумов;

– бейдж, который присваивается участникам форумов; Google Employees – сотрудники Google;

– сотрудники Google; Community Specialists – партнёры Google , которые помогают поддерживать сообщества компании.