Google провёл ребрендинг Программы для ведущих участников
Google
Google также сообщил, что эта программа скоро переедет на другой сайт –
На днях Google также обновит бейджи, действующие в рамках программы. Пользователи будут видеть следующие статусы:
- Silver Product Expert – новые участники;
- Gold Product Expert – проверенные участники, знающие и активные;
- Platinum Product Expert – опытные участники, которые также занимаются менторством, созданием контента и т.п.;
- Product Expert Alumni – бывшие участники, которые больше не активны в программе, но заслужили признание сообщества своим прошлым вкладом;
- Recommended Answers – бейдж, который присваивается участникам форумов;
- Google Employees – сотрудники Google;
- Community Specialists – партнёры Google, которые помогают поддерживать сообщества компании.
Программа экспертов по продуктам Google предназначена для любящих своё дело энтузиастов, которые делятся опытом и отвечают на вопросы других на
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15.10.2018 23:00