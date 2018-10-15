Google не ответил на вопросы сенаторов о планах по запуску поисковика в Китае
Глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) ответил на письмо от группы сенаторов США, которых интересовали планы компании касательно запуска поисковика с цензурой в Китае. Об этом
Пичаи заявил, что компанию всегда интересовало расширение её присутствия в Китае, но пока «неясно», будет ли Google возобновлять работу поисковой системы в этом регионе. На конкретные вопросы сенаторов он не ответил.
При этом Пичаи подчеркнул, насколько серьёзно Google воспринимает Китай. В частности, он сообщил, что операционная система Android является доминирующей в этом регионе. Кроме того, в стране работают сотни сотрудников компании. Пичаи также намекнул, что конкурентоспособность Google на мировом рынке может зависеть от его способности идти в ногу с китайскими интернет-гигантами.
«Крупнейшие интернет-компании Китая становятся всё более динамичными и инновационными. Мы надеемся остаться на переднем крае развития технологий и считаем, что инструменты Google могут облегчить обмен информацией и обучение, что может принести широкие преимущества как внутри, так и вне Китая», — говорится в письме Пичаи.
Ответ Google датирован 31 августа. На днях сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер (Mark Warner) передал копию письма Bloomberg.
«Их ответ Сенату не предоставил никакой информации о предполагаемых планах Google по запуску поисковика с цензурой в Китае. Любые попытки по возвращению в Китай могут помочь китайскому правительству в подавлении и манипулировании своими гражданами», — заявил Уорнер в комментарии агентству.
По данным СМИ, в настоящее время Google работает над цензурируемой версией своей поисковой системы, предназначенной для Китая. Проект получил название Dragonfly.
Первым о новом проекте Google сообщило издание The Intercept в августе. Появление этой информации в СМИ вызвало волну критику в адрес компании – как со стороны сотрудников, так и властей.
Марк Уорнер возглавил обвинение в Конгрессе, требуя, чтобы Google прояснил, как именно он планирует работать в Китае. Сундар Пичаи должен выступить перед Конгрессом по этому вопросу до конца 2018 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
15.10.2018 09:31