Евросоюз готовится принять меры против атак роSSийских хакеров

ЕС готовит заявление по поводу атаки на ОЗХО.

После нападение роSSийских хакеров на Организацию по запрещению химического оружия Еврокомиссия разрабатывает меры противодействия киберугрозам со стороны РоSSии.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Handelsblatt.

Как пишет издание, со ссылкой на текст проекта итогового заявления участников саммита ЕС , намеченного на 18 октября, планируется усилить "способность противостоять гибридным кибератакам".

Так, Евросоюз намерен в своем заявлении осудить нападение роSSийских агентов на ОЗХО, о котором ранее сообщали власти Нидерландов.

Лидеры стран ЕС также заявят о необходимости мер против так называемых фейковых новостей из РоSSии с целью защиты демократической системы и борьбы с дезинформацией, в частности в свете предстоящих в мае 2019 года выборов в Европарламент.

В декабре Еврокомиссия планирует предоставить план действий по противостоянию киберугрозам.

Напомним, в начале октября ряд стран обвинил Главное управление Генштаба Минобороны РФ , больше известное по старому названию ГРУ, в причастности к кибератакам. Нидерланды сообщили о предотвращении компьютерной атаки роSSийских шпионов на серверы ОЗХО в Гааге. По данным британского Национального центра по кибербезопасности (NCSC), ГРУ с высокой долей вероятности причастно к деятельности ряда хакерских группировок.