В Приватбанке посчитали, сколько украинцы ежемесячно тратят в интернете

Каждый месяц клиенты Приватбанка тратят на покупки в интернете сумму более 7,5 миллиардов гривен. При чем тратят средства как на украинских, так и на зарубежных сайтах.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка, пишет 24tv.ua.

В частности, в августе 2018 года клиенты банка оплатили покупки в интернете на 13 миллионов гривен. В общем, за первые полгода объем ежемесячных расходов украинцев в интернете вырос на 17%.

К примеру, в январе 2018 года картами Приватбанка украинцы купили 11 миллионов покупок на 6,4 миллиарда гривен. При этом в августе выросло как количество покупок, так и размер выплат – в последний летний месяц украинцы потратили 7,5 миллиардов гривен.

При этом средняя сумма одной покупки украинцев в интернете не изменилась и составляет 580 гривен.

Кроме того, в банке подсчитали, что регулярно в интернет-магазинах отовариваются 3 миллиона пользователей банковских карт. При чем покупают украинцы как на украинских, так и на зарубежных сайтах. Хотя предпочитают все же отечественные сайты – 79,7% оплат в украинских интернет-магазинах и 20,3% в иностранных.