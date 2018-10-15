Google обновил оформление рекламы в ленте поискового приложения
В течение последних нескольких месяцев Google тестирует нативную рекламу в ленте поискового приложения – Google Discover (ранее Google Now). После ребрендинга и редизайна ленты в сентябре рекламные объявления также получили новое оформление.
Изменения заметил пользователь
Напомним, что лента Google Discover расположена на главном экране поискового приложения Google и скоро появится на главной странице Google.com – как на мобильных, так и на десктоп-устройствах. Пользователи могут настраивать ленту таким образом, чтобы она включала те темы, которые им интересны.
Расширение текстовых объявлений на ленту Discover открывает для компаний новые места размещения рекламы. На данном этапе это пока очень ограниченный тест, но в будущем доступ к нему может получить больше рекламодателей.
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Internet и сети
14.10.2018 21:33