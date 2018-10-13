Facebook анонсировал новый инструмент для оценки рекламы

Facebook представил новый инструмент Creative Compass, предназначенный для участников партнёрской программы. С его помощью агентства смогут оценивать рекламный креатив своих клиентов.

Creative Compass будет оценивать рекламу, анализируя основные элементы объявления, такие как:

заметность;

ассоциация с брендом;

соответствие бренду;

полнота сообщения;

вызывает ли объявление доверие;

информационная составляющая;

эмоциональное подкрепление;

призыв к действию.

Новый инструмент поможет компаниям понять, какова вероятность того, что пользователи совершат целевое действие после просмотра объявления.

В настоящее время Creative Compass тестируется с избранными партнёрами. В 2019 году Facebook планирует открыть доступ к инструменту всем маркетинговым партнёрам.

Соцсеть также сообщила, что в следующем году расширит доступ к программе Facebook Marketing Partners. В результате в ней смогут участвовать не только крупные, но и более мелкие агентства, которые ранее не могли получить статус официального партнёра.