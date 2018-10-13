Facebook анонсировал новый инструмент для оценки рекламы
Facebook
Creative Compass будет оценивать рекламу, анализируя основные элементы объявления, такие как:
- заметность;
- ассоциация с брендом;
- соответствие бренду;
- полнота сообщения;
- вызывает ли объявление доверие;
- информационная составляющая;
- эмоциональное подкрепление;
- призыв к действию.
Новый инструмент поможет компаниям понять, какова вероятность того, что пользователи совершат целевое действие после просмотра объявления.
В настоящее время Creative Compass тестируется с избранными партнёрами. В 2019 году Facebook планирует открыть доступ к инструменту всем маркетинговым партнёрам.
Соцсеть также сообщила, что в следующем году расширит доступ к программе Facebook Marketing Partners. В результате в ней смогут участвовать не только крупные, но и более мелкие агентства, которые ранее не могли получить статус официального партнёра.
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13.10.2018 06:43