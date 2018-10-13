Facebook анонсировал новый инструмент для оценки рекламы

Facebook представил новый инструмент Creative Compass, предназначенный для участников партнёрской программы. С его помощью агентства смогут оценивать рекламный креатив своих клиентов.

Creative Compass будет оценивать рекламу, анализируя основные элементы объявления, такие как:

  • заметность;
  • ассоциация с брендом;
  • соответствие бренду;
  • полнота сообщения;
  • вызывает ли объявление доверие;
  • информационная составляющая;
  • эмоциональное подкрепление;
  • призыв к действию.

Новый инструмент поможет компаниям понять, какова вероятность того, что пользователи совершат целевое действие после просмотра объявления.

В настоящее время Creative Compass тестируется с избранными партнёрами. В 2019 году Facebook планирует открыть доступ к инструменту всем маркетинговым партнёрам.

Соцсеть также сообщила, что в следующем году расширит доступ к программе Facebook Marketing Partners. В результате в ней смогут участвовать не только крупные, но и более мелкие агентства, которые ранее не могли получить статус официального партнёра.


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