Житель Львова попался на поддельных объявлениях в Facebook о сборе денег больным детям

Он дублировал оригинальные сообщения, но указывал свой номер банковского счета.

Киберполиция Украины разоблачила 36-летнего жителя Львова на мошенничестве. Установлено, что он создавал в Facebook объявления о сборе денег больным детям, указывая при этом личные реквизиты.

Полиция сообщила, что он дублировал оригинальные сообщения родителей больного ребенка, только менял номер банковского счета. Полученные деньги мошенник использовал для личных нужд.

К данному времени установлены уже несколько пострадавших семей.

Полиция просит тех, кто, возможно перечислял деньги на счета 5174 7499 9052 4796; 4306 5300 0023 7072; 5174 7499 9004 8515; 5167 4999 9095 5447, сообщить в полицию по электронному адресу if@cybercrime.gov.ua или по телефону 093 908 8359.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса. У него дома изъяли компьютерную технику, флешки, банковские карточки, сим-карты, мобильные телефоны и блокноты с записями.