Житель Львова попался на поддельных объявлениях в Facebook о сборе денег больным детям

Он дублировал оригинальные сообщения, но указывал свой номер банковского счета.

Киберполиция Украины разоблачила 36-летнего жителя Львова на мошенничестве. Установлено, что он создавал в Facebook объявления о сборе денег больным детям, указывая при этом личные реквизиты.

Полиция сообщила, что он дублировал оригинальные сообщения родителей больного ребенка, только менял номер банковского счета. Полученные деньги мошенник использовал для личных нужд.

К данному времени установлены уже несколько пострадавших семей.

Полиция просит тех, кто, возможно перечислял деньги на счета 5174 7499 9052 4796; 4306 5300 0023 7072; 5174 7499 9004 8515; 5167 4999 9095 5447, сообщить в полицию по электронному адресу if@cybercrime.gov.ua или по телефону 093 908 8359.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса. У него дома изъяли компьютерную технику, флешки, банковские карточки, сим-карты, мобильные телефоны и блокноты с записями.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Британия подготовила план массовой кибератаки против электросетей Москвы, - The Sunday TimesБритания подготовила план массовой кибератаки против электросетей Москвы, - The Sunday Times
Apple и Amazon отрицают сообщения о шпионских китайских чипах в серверахApple и Amazon отрицают сообщения о шпионских китайских чипах в серверах
Китайские шпионские чипы оказались выдумкойКитайские шпионские чипы оказались выдумкой
ИИ из Gmail сам отвечает на сообщенияИИ из Gmail сам отвечает на сообщения
Google Мой бизнес запускает новый инструмент для агентствGoogle Мой бизнес запускает новый инструмент для агентств
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook анонсировал новый инструмент для оценки рекламыFacebook анонсировал новый инструмент для оценки рекламы
Facebook удалил более 800 аккаунтов и страниц за влияние на предстоящие выборы в СШАFacebook удалил более 800 аккаунтов и страниц за влияние на предстоящие выборы в США
Facebook начнёт использовать основные файлы cookie для аналитики и таргетингаFacebook начнёт использовать основные файлы cookie для аналитики и таргетинга
Суд Лондона отклонил иск к Google о сборе данных 4,4 млн пользователей iPhoneСуд Лондона отклонил иск к Google о сборе данных 4,4 млн пользователей iPhone
Баг в Facebook не давал части пользователей удалить свой аккаунтБаг в Facebook не давал части пользователей удалить свой аккаунт
Facebook позволил страницам показывать новые видео как "прямые" трансляцииFacebook позволил страницам показывать новые видео как "прямые" трансляции
Facebook грозит штраф в $1,63 млрд из-за взлома 50 млн аккаунтовFacebook грозит штраф в $1,63 млрд из-за взлома 50 млн аккаунтов
Facebook отключил функцию "посмотреть как" из-за хакерской атакиFacebook отключил функцию "посмотреть как" из-за хакерской атаки
Facebook уличили в использовании телефонных номеров для 2FA в рекламных целяхFacebook уличили в использовании телефонных номеров для 2FA в рекламных целях
Акции Facebook упали из-за отставки основателей InstagramАкции Facebook упали из-за отставки основателей Instagram
Последние новости
Подгружаем последние новости