YouTube отключает каналы от партнёрской программы за дублирование контента

На днях YouTube объявил, что отключил группу каналов от партнёрской программы за дублирование контента.

Владельцы этих каналов получили 30 дней на удаление или обновление спорного контента. В течение этого срока они смогут подать заявку на повторное добавление в программу.

Представитель сервиса также прояснил, что понимается под «дублированием». По его словам, дублированный контент не ограничивается нарушениями авторского права. Согласно требованиям партнёрской программы YouTube, каналы могут монетизировать лишь свой контент при условии, что он представляет ценность для пользователей, а также является оригинальным и релевантным.

В некоторых случаях каналам разрешается повторно использовать контент из других источников. Это возможно в том случае, если они добавляют значимые комментарии, улучшают исходный контент за счёт качественного редактирования, а также если этот контент используется в обучающих целях.

При этом, даже при наличии прав на коммерческое использование контента других каналов, его нельзя монетизировать, если не выполняются эти требования.

Примеры контента, который расценивается как дублированный:

  • Автоматически сгенерированный контент;
  • Контент взятый из других источников без добавления нового содержимого;
  • Материал, который был изначально загружен другим пользователем;
  • Видео было загружено таким образом, чтобы обойти инструменты для защиты авторских прав на YouTube.

Напомним, что в январе YouTube ужесточил требования к участникам партнёрской программы. Согласно новым правилам, теперь монетизироваться могут только те каналы, на которых есть не менее 1000 подписчиков и за последние 12 месяцев набралось более 4000 часов просмотра.


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