Google поделился деталями работы поиска по наборам данных

Недавно в блоге Google AI появилась статья, посвящённая работе поиска по наборам данных (Data Search), запущенного в начале сентября.

Как сообщалось ранее, Google также начал показывать расширенные сниппеты для наборов данных и по мере того, как всё больше издателей будут добавлять соответствующую разметку, их число в поисковой выдаче будет расти.

Понимание, что такое наборы данных и как они ранжируются, важно, поскольку Data Search может стать новым источником трафика для сайта.

В целом Google Data Search полагается на разметку структурированных данных, в которой используется стандарт Schema.org/Dataset.

Google берёт структурированные данные и связывает их с фактами в Сети знаний, при этом учитывая различные сигналы ранжирования, такие как ссылки, и создаёт индекс Data Search.

Поисковик также частично полагается на свойство sameAS в разметке, с помощью которого можно указать первоисточник.

Сеть знаний помогает Google понять контекст наборов данных, включая понимание, для носителей какого языка они предназначены, и акронимов.

Помимо этого, Google учитывает сигналы Google Scholar. В частности, что касается авторитетности и того, кто является автором документа.

Как только Google соберёт достаточно данных о том, как люди ищут наборы данных, компания начнёт разрабатывать отдельный алгоритм для этой вертикали поиска.

Чтобы лучше ранжировать эти данные, Google также использует дополнительные сигналы, такие как качество метаданных, упоминания и т.п.

Поэтому, если на сайте имеются такие данные, то сейчас как раз подходящий момент, чтобы начать их размечать.


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