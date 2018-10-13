Google поделился деталями работы поиска по наборам данных
Недавно в блоге Google AI появилась
Как сообщалось ранее, Google также начал показывать расширенные сниппеты для наборов данных и по мере того, как всё больше издателей будут добавлять соответствующую разметку, их число в поисковой выдаче будет расти.
Понимание, что такое наборы данных и как они ранжируются, важно, поскольку Data Search может стать новым источником трафика для сайта.
В целом Google Data Search полагается на разметку структурированных данных, в которой используется стандарт
Google берёт структурированные данные и связывает их с фактами в Сети знаний, при этом учитывая различные сигналы ранжирования, такие как ссылки, и создаёт индекс Data Search.
Поисковик также частично полагается на свойство
Сеть знаний помогает Google понять контекст наборов данных, включая понимание, для носителей какого языка они предназначены, и акронимов.
Помимо этого, Google учитывает сигналы Google Scholar. В частности, что касается авторитетности и того, кто является автором документа.
Как только Google соберёт достаточно данных о том, как люди ищут наборы данных, компания начнёт разрабатывать отдельный алгоритм для этой вертикали поиска.
Чтобы лучше ранжировать эти данные, Google также использует дополнительные сигналы, такие как качество метаданных, упоминания и т.п.
Поэтому, если на сайте имеются такие данные, то сейчас как раз подходящий момент, чтобы начать их размечать.
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Internet и сети
13.10.2018 01:01