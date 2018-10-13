Google о недавних обновлениях поисковых алгоритмов

Сотрудник Google Дэнни Салливан (Danny Sullivan) опубликовал серию твитов, посвящённых недавним обновлениям поисковых алгоритмов.

В последние недели многие оптимизаторы и владельцы сайтов наблюдали значительные колебания поискового трафика из Google. В результате появились предположения о том, что это связано с обновлениями алгоритмов поиска.

В ответ Дэнни Салливан решил прокомментировать эту ситуацию.

Основные пункты:

  • Google выпускает обновления ежедневно. Каждый день поисковик внедряет одно или больше обновлений, призванных улучшить результаты поиска. Большинство из них незначительно отражаются на выдаче.
  • Google подтверждает значимые обновления. Когда Google запускает обновление, которое коснётся большинства владельцев сайтов, то сообщает об этом. Среди обновлений такого рода значатся Page Speed Update, который Google анонсировал за несколько месяцев до официального запуска.
  • Иногда Google выпускает обновления основного алгоритма. Эти обновления влияют на поисковый алгоритм в целом. В данном случае Google также информирует вебмастеров. Однако каких-то конкретных рекомендаций о том, что владельцам сайтов нужно «починить», чтобы улучшить ранжирование своих ресурсов, не предоставляет. Запуск обновлений основного алгоритма может занимать неделю и больше. В этом году таких обновлений было три: в апреле, августе и сентябре.
  • Что делать после обновления основного алгоритма. Улучшать свой контент. По словам Салливана, хороший контент – это то, за что вознаграждают все алгоритмы. Чтобы понять, в каком направлении двигаться, можно изучить руководство для асессоров.
  • Асессоры напрямую не влияют на алгоритмы Google. Специалисты, которые оценивают результаты поиска, не влияют на то, как страницы ранжируются в поисковой выдаче. Их работа – проверять страницы и предоставлять обратную связь о том, насколько хорошие результаты генерируют алгоритмы поиска.

Напомним, что ранее сотрудник поиска Джон Мюллер ответил на вопросы вебмастеров касательно сентябрьских обновлений алгоритма Google.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Британия подготовила план массовой кибератаки против электросетей Москвы, - The Sunday TimesБритания подготовила план массовой кибератаки против электросетей Москвы, - The Sunday Times
Apple и Amazon отрицают сообщения о шпионских китайских чипах в серверахApple и Amazon отрицают сообщения о шпионских китайских чипах в серверах
Китайские шпионские чипы оказались выдумкойКитайские шпионские чипы оказались выдумкой
ИИ из Gmail сам отвечает на сообщенияИИ из Gmail сам отвечает на сообщения
Google Мой бизнес запускает новый инструмент для агентствGoogle Мой бизнес запускает новый инструмент для агентств
Блок рекламы


Похожие новости
Google поделился деталями работы поиска по наборам данныхGoogle поделился деталями работы поиска по наборам данных
Google: резкие всплески скорости сканирования могут быть связаны с переводом на mobile-first индексациюGoogle: резкие всплески скорости сканирования могут быть связаны с переводом на mobile-first индексацию
Google приступит к публичному тестированию Duplex в конце октябряGoogle приступит к публичному тестированию Duplex в конце октября
В Германии открыли расследование в отношении уязвимости в Google+В Германии открыли расследование в отношении уязвимости в Google+
СМИ: Google намерен запустить Dragonfly в ближайшие 6-9 месяцевСМИ: Google намерен запустить Dragonfly в ближайшие 6-9 месяцев
Google Ads запишет часть звонков из объявлений формата «call only»Google Ads запишет часть звонков из объявлений формата «call only»
Google тестирует новый формат быстроссылок в результатах поискаGoogle тестирует новый формат быстроссылок в результатах поиска
Пользователи заметили странное поведение оператора info: в GoogleПользователи заметили странное поведение оператора info: в Google
Суд Лондона отклонил иск к Google о сборе данных 4,4 млн пользователей iPhoneСуд Лондона отклонил иск к Google о сборе данных 4,4 млн пользователей iPhone
Google закроет соцсеть Google+ для рядовых пользователейGoogle закроет соцсеть Google+ для рядовых пользователей
Последние новости
Подгружаем последние новости