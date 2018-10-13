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Google о недавних обновлениях поисковых алгоритмов Сотрудник Google Дэнни Салливан (Danny Sullivan) опубликовал серию твитов , посвящённых недавним обновлениям поисковых алгоритмов. В последние недели многие оптимизаторы и владельцы сайтов наблюдали значительные колебания поискового трафика из Google . В результате появились предположения о том, что это связано с обновлениями алгоритмов поиска. В ответ Дэнни Салливан решил прокомментировать эту ситуацию. Основные пункты: Google выпускает обновления ежедневно . Каждый день поисковик внедряет одно или больше обновлений, призванных улучшить результаты поиска. Большинство из них незначительно отражаются на выдаче.

. Каждый день поисковик внедряет одно или больше обновлений, призванных улучшить результаты поиска. Большинство из них незначительно отражаются на выдаче. Google подтверждает значимые обновления. Когда Google запускает обновление, которое коснётся большинства владельцев сайтов, то сообщает об этом. Среди обновлений такого рода значатся Page Speed Update, который Google анонсировал за несколько месяцев до официального запуска.

Когда запускает обновление, которое коснётся большинства владельцев сайтов, то сообщает об этом. Среди обновлений такого рода значатся Page Speed Update, который анонсировал за несколько месяцев до официального запуска. Иногда Google выпускает обновления основного алгоритма. Эти обновления влияют на поисковый алгоритм в целом. В данном случае Google также информирует вебмастеров. Однако каких-то конкретных рекомендаций о том, что владельцам сайтов нужно «починить», чтобы улучшить ранжирование своих ресурсов, не предоставляет. Запуск обновлений основного алгоритма может занимать неделю и больше. В этом году таких обновлений было три: в апреле, августе и сентябре.

Эти обновления влияют на поисковый алгоритм в целом. В данном случае также информирует вебмастеров. Однако каких-то конкретных рекомендаций о том, что владельцам сайтов нужно «починить», чтобы улучшить ранжирование своих ресурсов, не предоставляет. Запуск обновлений основного алгоритма может занимать неделю и больше. В этом году таких обновлений было три: в апреле, августе и сентябре. Что делать после обновления основного алгоритма. Улучшать свой контент. По словам Салливана, хороший контент – это то, за что вознаграждают все алгоритмы. Чтобы понять, в каком направлении двигаться, можно изучить руководство для асессоров .

Улучшать свой контент. По словам Салливана, хороший контент – это то, за что вознаграждают все алгоритмы. Чтобы понять, в каком направлении двигаться, можно изучить . Асессоры напрямую не влияют на алгоритмы Google. Специалисты, которые оценивают результаты поиска, не влияют на то, как страницы ранжируются в поисковой выдаче. Их работа – проверять страницы и предоставлять обратную связь о том, насколько хорошие результаты генерируют алгоритмы поиска. Напомним, что ранее сотрудник поиска Джон Мюллер ответил на вопросы вебмастеров касательно сентябрьских обновлений алгоритма Google .

searchengines.ru

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