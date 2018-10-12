Facebook удалил более 800 аккаунтов и страниц за влияние на предстоящие выборы в США
Страницы распространяли ложную информацию и нарушали другие правила соцсети.
Соцсеть Facebook заблокировала более 800 страниц и аккаунтов пользователей в связи с распространением ложной информации перед промежуточными выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки в ноябре. Об этом сообщает CNN.
Компания заблокировала 559 страниц и 251 аккаунт в связи с тем, что они постоянно нарушали правила о нераспространении спам-сообщений.
Нарушения правил контента включали в себя использование фейковых аккаунтов, искусственное увеличение заинтересованности аудитории, вовлечение пользователей в рекламные "фермы" и тому подобное. В компании также подчеркнули, что заблокированные страницы и аккаунты активизировались "именно в это время - незадолго до проведения промежуточных выборов в США".
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. Во время выборов будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса, а также значительная часть сенаторов и губернаторов.
Напомним, соцсеть Facebook впервые заблокировала десятки аккаунтов в РФ, которые имели связь с компанией Soical Data Hub, которая подозревается соцсетью в нелегальном анализе данных пользователей. Facebook направила письмо в адрес регистрации Social Data Hub в Ирландии с требованием прекратить сбор и анализ данных, а также предоставить до 12 октября 2018 года список всех использованных сведений и всех клиентов, которые имели к ним доступ включая государственными структурами. Кроме того, летом этого года соцсеть удалила более 650 ложных аккаунтов, созданных Россией и Ираном для распространения дезинформации.
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11.10.2018 18:37