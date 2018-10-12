Facebook удалил более 800 аккаунтов и страниц за влияние на предстоящие выборы в США

Страницы распространяли ложную информацию и нарушали другие правила соцсети.

Соцсеть Facebook заблокировала более 800 страниц и аккаунтов пользователей в связи с распространением ложной информации перед промежуточными выборами в Конгресс Соединенных Штатов Америки в ноябре. Об этом сообщает CNN.

Компания заблокировала 559 страниц и 251 аккаунт в связи с тем, что они постоянно нарушали правила о нераспространении спам-сообщений.

Нарушения правил контента включали в себя использование фейковых аккаунтов, искусственное увеличение заинтересованности аудитории, вовлечение пользователей в рекламные "фермы" и тому подобное. В компании также подчеркнули, что заблокированные страницы и аккаунты активизировались "именно в это время - незадолго до проведения промежуточных выборов в США ".

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. Во время выборов будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса, а также значительная часть сенаторов и губернаторов.