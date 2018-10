Google: резкие всплески скорости сканирования могут быть связаны с переводом на mobile-first индексацию

Сотрудник Google Джон Мюллер напомнил в Twitter , что резкое повышение скорости сканирования может быть признаком того, что сайт находится в процессе перевода на mobile-first индексацию.

Специалист по поисковому маркетингу Мартин МакДональд пожаловался в Twitter на значительное увеличение этого показателя (со 150 ГБ до 450 ГБ за день), на что Мюллер ответил:

Looks like a shift to mobile indexing ? We try to reprocess things on mobile as quickly as possible. If it's too much, use the search Console settings.