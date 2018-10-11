Google: резкие всплески скорости сканирования могут быть связаны с переводом на mobile-first индексацию
Сотрудник Google Джон Мюллернапомнил в Twitter, что резкое повышение скорости сканирования может быть признаком того, что сайт находится в процессе перевода на mobile-first индексацию.
Специалист по поисковому маркетингу Мартин МакДональд пожаловался в Twitter на значительное увеличение этого показателя (со 150 ГБ до 450 ГБ за день), на что Мюллер ответил:
«Похоже на перевод на mobile-first индексацию. На мобильных устройствах мы стараемся проводить повторную обработку как можно быстрее. Если показатель слишком высокий, используйте настройки в Search Console».
Looks like a shift to mobile indexing ? We try to reprocess things on mobile as quickly as possible. If it's too much, use the search Console settings.
Ранее Google уже предупреждал вебмастеров о возможном повышении скорости сканирования в данном случае.
Напомним, что в сентябре Google начал массово переводить сайты на mobile-first индексацию. Некоторые эксперты оценили этот шаг как завершение процесса перехода Google на mobile-first индекс. Однако в компании опровергли это предположение и заявили, что полный переход может занять годы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.