Google: резкие всплески скорости сканирования могут быть связаны с переводом на mobile-first индексацию

Сотрудник Google Джон Мюллер напомнил в Twitter, что резкое повышение скорости сканирования может быть признаком того, что сайт находится в процессе перевода на mobile-first индексацию.

Специалист по поисковому маркетингу Мартин МакДональд пожаловался в Twitter на значительное увеличение этого показателя (со 150 ГБ до 450 ГБ за день), на что Мюллер ответил:

«Похоже на перевод на mobile-first индексацию. На мобильных устройствах мы стараемся проводить повторную обработку как можно быстрее. Если показатель слишком высокий, используйте настройки в Search Console».

Looks like a shift to mobile indexing ? We try to reprocess things on mobile as quickly as possible. If it's too much, use the search Console settings.

— ? John ? (@JohnMu) October 9, 2018

Ранее Google уже предупреждал вебмастеров о возможном повышении скорости сканирования в данном случае.

Напомним, что в сентябре Google начал массово переводить сайты на mobile-first индексацию. Некоторые эксперты оценили этот шаг как завершение процесса перехода Google на mobile-first индекс. Однако в компании опровергли это предположение и заявили, что полный переход может занять годы.


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