Китайские шпионские чипы оказались выдумкой

Китайские шпионские чипы оказались выдумкой

В нашей предыдущей новости по этому сюжету, речь шла о том, что якобы атакованные злоумышленниками Apple и Amazon отрицают факт атаки. Теперь выясняется, что и первоначальное утверждение о факте было, видимо, слегка преувеличено.

Как заявил эксперт по кибербезопасности Джо Фитцпатрик, агентство исказило смысл его слов. Он говорил о том, что атака с помощью «шпионских» чипов в принципе возможна, журналисты истолковали это в том смысле, что она уже произошла.

Кроме того, специалист отметил, что журналисты выдали за изображение обнаруженного чипа фотографию с сайта онлайн-магазина, которой он продемонстрировал, как может выглядеть соединитель или антенный усилитель. При этом Фитцпатрик заявил, что дополнительный чип легко обнаружить в материнской плате, и взломщикам было бы проще модифицировать прошивку ее контроллера управления.

Надо заметить, что в первоначальной новости Bloomberg Фицпатрик не упоминается, там речь идет о неназванных источниках.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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