"ВКонтакте" передает ФСБ IP-адреса и историю сеансов пользователей

Жительнице Барнаула из-за этого теперь грозит пять лет.

Жительница Барнаула Мария Мотузная, которую обвиняют в экстремизме за публикацию мемов в соцсети "ВКонтакте", показала, какую информацию соцсеть передала сотрудникам правоохранительных органов.

Она опубликовала у себя в твиттере материалы дела, из которых видно, что администрация соцсети передала следователям информацию об IP-адресах, с которых заходили на страницу; изменения паролей; изменения прикрепленного номера телефона; изменения имени и фамилии пользователя; обращения в службу поддержки соцсети; блокировки страницы за спам.

Пресс-служба "ВКонтакте" сообщила изданию "Сибирь.Реалии", что соцсеть "обязана" предоставлять правоохранительным органам необходимую информацию в рамках закона. В компании подчеркнули, что в запросе правоохранительных органов не раскрываются конкретные обстоятельства дела. "Мы никогда не знаем, запрашивают ли у нас данные на серийного убийцу или по делу "за мем", - заявили "ВКонтакте".

Мария Мотузная, в сети зарегистрированная как Мария Фролова, 25 июля получила повестку в суд из-за публикации картинок в сети, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине "ВКонтакте" запрещена по решению СНБО.