Видеосервис NewTV привлек $1 млрд от голливудских киностудий, Alibaba и Goldman Sachs

Компания NewTV, созданная экс-председателем совета директоров Walt Disney Studios Джеффри Катценбергом и бывшей главой Hewlett Packard Enterprise Мэг Уитмен, закрыла инвестраунд на $1 млрд, пишет Bloomberg, пишут AIN.UA .

NewTV ориентирована на показ высокобюджетного короткометражного контента для смартфонов и планшетов. Примерно $200 млн выделили американские киностудии (Disney, 21st Century Fox, Warner Bros, Entertainment One), остальные средства — традиционные инвесторы, в числе которых Alibaba Group Holding Ltd, Goldman Sachs Group и Madrone Capital Partners.

Катценберг и Уитмен, которые когда-то были коллегами в DreamWorks Animation, намерены транслировать контент для просмотра «в очереди к врачу» — качественные ТВ-проекты в хронометраже на 5-10 минут. Сообщается, что стоимость производства одного эпизода будет достигать $5-6 млн. Руководители не хотят, чтобы их инициативу сравнивали с YouTube или Snapchat, заявляя о другом уровне сторителлинга и качества. Первые выпуски дебютируют на сервисе в 2019 году. При этом, NewTV — временное название, итоговый нейминг проекта неизвестен.

Стартап не будет брать на себя производство, а отдаст его на в руки традиционных студий и киноподразделений, выкупая эксклюзивные права на показ в течение нескольких лет. Катценберг намерен воспользоваться своими широкими связями, приобретенными за время работы в медиаиндустрии. Под его руководством Walt Disney выпустила в прокат анимации «Русалочка», «Аладдин» и «Король Лев». В 1994 году Катценберг ушел из компании и основал DreamWorks совместно со Стивеном Спилбергом и Дэвидом Геффеном. Comcast купила DreamWorks в 2016 году за $3,8 млрд.

Получив, по разным данным, от $600 млн до $750 млн от инвесторов, Катценберг основал холдинг WndrCo, который частично владеет NewTV, а также инвестировал в Mixcloud, Axios, Node, Flowspace, Whistle Sports, и TYT Network. В прошлом году заявка, поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам США указала, что WndrCo намерена привлечь до $2 млрд.

Мэг Уитмен с 2011 года по февраль 2018 года возглавляла Hewlett Packard Enterprise.