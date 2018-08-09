Rozetka покупает Prom.ua

Южноафриканский холдинг Naspers продает свою долю в группе EVO.

Интернет-супермаркет Rozetka и группа компаний EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Kabanchik.ua и другие) планируют объединиться.

Об этом сообщил в фейсбуке владелец Rozetka Владислав Чечеткин.

В результате планируемой сделки Rozetka выкупит долю южноафриканского холдинга Naspers в группе компаний EVO (Naspers - это мажоритарный акционер), а доля основателей EVO Николая Палиенко, Дениса Горового, Тараса Мурашко трансформируется в долю в объединенной компании.

Все существующие проекты продолжат свою работу, а операционное управление бизнесами останется неизменным.

Объединенная компания будет развивать направление маркетплейсов, что позволит малым и средним украинским предпринимателям продавать товары через сайты объединенной компании.

"Направление Маркетплейс у Розетки развивается наиболее динамично. Уже сейчас существенную долю продаж обеспечивает «длинный хвост» товаров, доставляемых третьими продавцами", - заявил Чечеткин.

Закрытие сделки произойдет после разрешения Антимонопольного комитета на концентрацию в Украине.

Группа компаний EVO была основана на базе Prom.ua. Сейчас в рамках EVO развиваются не только Prom.ua, но также Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, "Вчасно", Shafa.ua.