Стали известны новые детали проекта Google Dragonfly
Издание The Intercept
Так, чтобы соблюсти требования китайских властей, Google составлял чёрные списки, используя образцы поисковых запросов, взятые с принадлежащего компании пекинского сайта.
Хотя большинство сервисов Google заблокированы в Китае, сайт
265.com был запущен в 2003 году китайским предпринимателем Цаем Вэньшэном (Cai Wensheng), который также является основателем бьюти-приложения Meitu. В 2008 году этот сайт был куплен Google. Согласно The Intercept, компания использовала его, чтобы понимать, что ищут китайские пользователи.
По данным издания, инженеры Googe сэмплировали эти поисковые запросы для создания списка, состоящего из тысяч заблокированных сайтов, которые должны были скрываться в новой поисковой системе, разрабатываемой специально для Китая. При попытке выполнить поиск по занесённым в чёрный список запросам, таким как «бойня на площади Тяньаньмэнь», пользователи будут видеть пустую страницу.
В Baidu при поиске по общим запросам, таким как Тайвань или Синьцзян, пользователи видят только туристическую информацию, а результаты, имеющие отношение к политике, скрываются. Возможно, Google использует такой же подход.
Сообщения о том, что Google создал поисковик с цензурой специально для Китая, появились на прошлой неделе. Этот факт вызвал волну активной критики в адрес компании – как со стороны общественности, так и сотрудников.
После утечки Google закрыл доступ ко всем документам, имеющим отношение к проекту Dragonfly. При этом официальных комментариев со стороны руководства компании так и не последовало.
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