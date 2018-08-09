Стали известны новые детали проекта Google Dragonfly

Издание The Intercept выяснило новые подробности проекта Google по разработке поисковика с цензурой для Китая, получившего кодовое название Dragonfly.

Так, чтобы соблюсти требования китайских властей, Google составлял чёрные списки, используя образцы поисковых запросов, взятые с принадлежащего компании пекинского сайта.

Хотя большинство сервисов Google заблокированы в Китае, сайт 265.com остаётся открытым. Поиск на этом сайте по умолчанию перенаправляет пользователей на Baidu, ведущую поисковую систему в Китае, однако Google может видеть те запросы, которые они вводят.

265.com был запущен в 2003 году китайским предпринимателем Цаем Вэньшэном (Cai Wensheng), который также является основателем бьюти-приложения Meitu. В 2008 году этот сайт был куплен Google. Согласно The Intercept, компания использовала его, чтобы понимать, что ищут китайские пользователи.

По данным издания, инженеры Googe сэмплировали эти поисковые запросы для создания списка, состоящего из тысяч заблокированных сайтов, которые должны были скрываться в новой поисковой системе, разрабатываемой специально для Китая. При попытке выполнить поиск по занесённым в чёрный список запросам, таким как «бойня на площади Тяньаньмэнь», пользователи будут видеть пустую страницу.

В Baidu при поиске по общим запросам, таким как Тайвань или Синьцзян, пользователи видят только туристическую информацию, а результаты, имеющие отношение к политике, скрываются. Возможно, Google использует такой же подход.

Сообщения о том, что Google создал поисковик с цензурой специально для Китая, появились на прошлой неделе. Этот факт вызвал волну активной критики в адрес компании – как со стороны общественности, так и сотрудников.

После утечки Google закрыл доступ ко всем документам, имеющим отношение к проекту Dragonfly. При этом официальных комментариев со стороны руководства компании так и не последовало.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
10 зарубежных интернет-магазинов, на которых чаще всего отовариваются украинцы — данные «Нова пошта»
Ученые пообещали фантастическую скорость интернета благодаря многоцветным лазерамУченые пообещали фантастическую скорость интернета благодаря многоцветным лазерам
Сотрудники Google возмущены разработкой поисковика с цензурой для КитаяСотрудники Google возмущены разработкой поисковика с цензурой для Китая
Facebook, Google, Youtube, Apple и Spotify забанили конспиролога Алекса ДжонсаFacebook, Google, Youtube, Apple и Spotify забанили конспиролога Алекса Джонса
СБУ задержала 11 администраторов антиукраинских пабликов в соцсетяхСБУ задержала 11 администраторов антиукраинских пабликов в соцсетях
Блок рекламы


Похожие новости
Google позволил запрашивать повторную оценку разметки событийGoogle позволил запрашивать повторную оценку разметки событий
Мошенники манипулируют результатами поиска Google с помощью жалоб на нарушение DMСAМошенники манипулируют результатами поиска Google с помощью жалоб на нарушение DMСA
Baidu уверен, что победит Google на рынке поиска в КитаеBaidu уверен, что победит Google на рынке поиска в Китае
В Google Ads появится настройка для обязательной двухфакторной аутентификацииВ Google Ads появится настройка для обязательной двухфакторной аутентификации
Facebook, Google, Youtube, Apple и Spotify забанили конспиролога Алекса ДжонсаFacebook, Google, Youtube, Apple и Spotify забанили конспиролога Алекса Джонса
Google Ads ищет тестировщиков для своего нового приложенияGoogle Ads ищет тестировщиков для своего нового приложения
Сотрудники Google возмущены разработкой поисковика с цензурой для КитаяСотрудники Google возмущены разработкой поисковика с цензурой для Китая
Google: ключ к обновлениям основного алгоритма – руководство для асессоровGoogle: ключ к обновлениям основного алгоритма – руководство для асессоров
США подготовили новые меры по борьбе с кибератакамиСША подготовили новые меры по борьбе с кибератаками
Google поделился новыми деталями по How-to, Q&A и FAQ-результатам в поискеGoogle поделился новыми деталями по How-to, Q&A и FAQ-результатам в поиске
Последние новости
Подгружаем последние новости