Стали известны новые детали проекта Google Dragonfly

Издание The Intercept выяснило новые подробности проекта Google по разработке поисковика с цензурой для Китая, получившего кодовое название Dragonfly.

Так, чтобы соблюсти требования китайских властей, Google составлял чёрные списки, используя образцы поисковых запросов, взятые с принадлежащего компании пекинского сайта.

Хотя большинство сервисов Google заблокированы в Китае, сайт 265.com остаётся открытым. Поиск на этом сайте по умолчанию перенаправляет пользователей на Baidu, ведущую поисковую систему в Китае, однако Google может видеть те запросы, которые они вводят.

265.com был запущен в 2003 году китайским предпринимателем Цаем Вэньшэном (Cai Wensheng), который также является основателем бьюти-приложения Meitu. В 2008 году этот сайт был куплен Google . Согласно The Intercept, компания использовала его, чтобы понимать, что ищут китайские пользователи.

По данным издания, инженеры Googe сэмплировали эти поисковые запросы для создания списка, состоящего из тысяч заблокированных сайтов, которые должны были скрываться в новой поисковой системе, разрабатываемой специально для Китая. При попытке выполнить поиск по занесённым в чёрный список запросам, таким как «бойня на площади Тяньаньмэнь», пользователи будут видеть пустую страницу.

В Baidu при поиске по общим запросам, таким как Тайвань или Синьцзян, пользователи видят только туристическую информацию, а результаты, имеющие отношение к политике, скрываются. Возможно, Google использует такой же подход.

Сообщения о том, что Google создал поисковик с цензурой специально для Китая, появились на прошлой неделе. Этот факт вызвал волну активной критики в адрес компании – как со стороны общественности, так и сотрудников.