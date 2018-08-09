Pinterest открыл широкоформатные продвигаемые видео для всех рекламодателей

Pinterest сообщил , что широкоформатные продвигаемых видео стали доступны для всех рекламодателей через инструмент Ads Manager.

Эти рекламные блоки в четыре раза крупные, чем стандартные видео в приложении, и доступны в двух форматах – с соотношением сторон 16:9 и 1:1.

В мае компания запустила бета-версию широкоформатных продвигаемых видео для небольшой группы брендов, среди которых Adidas, American Express, Chevrolet, Kohl’s, Tropicana и Paramount Pictures.

Результаты тестирования показали, что новый формат помогает повысить узнаваемость бренда и намерение пользователей совершить покупку.

В Pinterest отметили, что создать кампанию с использованием этого формата можно как в Ads Manager, так и связавшись с аккаунт-менеджером или партнёром, участвующим в программе Pinterest Marketing Partner.

Напомним, что в августе 2017 года Pinterest запустил автопроигрываемые видео для всех рекламодателей, а в октябре – поисковую рекламу.