В ЕС признали перепечатку интернет-фото без разрешения автора незаконной

Интернет-пользователи должны получить разрешение фотографа, прежде чем публиковать снимки его авторства, даже если фото уже были в свободном доступе в интернете.

Такое решение во вторник вынес Европейский суд, сообщает Politico.

«Публикация на сайте фотографии, которая была свободно доступна на другом сайте с согласия автора, требует нового разрешения этого автора», — говорится в заявлении суда ЕС .

Суд принял такое решение в связи с делом в Германии, где ученик средней школы загрузил и использовал фотографию, которая была свободно доступна на сайте о путешествиях, для школьного проекта. Фотография была позже размещена на веб-сайте школы.

Фотограф, который сделал снимок, утверждал, что использование его фотографии нарушает авторские права, потому что он дал разрешение на использование его фото только туристическому сайту. Фотограф требовал возмещения в размере 400 евро.

Европейский суд принял решение в пользу фотографа, заявив, что в соответствии с Директивой об авторском праве ЕС школа должна была получить разрешение автора снимка, прежде чем публиковать фотографию.

«Суд продолжает считать, что с учетом исключений и ограничений, изложенных в этой директиве, любое использование произведения третьей стороной без его предварительного согласия должно рассматриваться как нарушение авторских прав в отношении этого произведения», — заявил суд.