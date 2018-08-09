Facebook хочет узнать, на что его пользователи тратят деньги

The Wall Street Journal сообщает, что Facebook просит банки, включая JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup, передать ему финансовую информацию по их клиентам. Социальную сеть интересуют не только баланс на счетах клиентов, но и транзакции по кредитным картам, то есть Facebook хочет знать не только, сколько денег у людей, но и на что они их тратят.

Приложения, вроде PayPal и Venmo, доминируют на растущем рынке мобильной коммерции, и банки также хотят принять участие в этой гонке. Партнерство с Facebook может им в этом помочь.

В обмен на финансовые данные Facebook предлагает банкам участие в своем Messenger, который сейчас может похвастаться 1,3 миллиардом пользователей и служит коммерческим центром компании.

Пользователи Messenger уже могут посылать и получать деньги через приложение. Сейчас, правда, им надо вручную привязать его к банковскому счету — сотрудничество с банками может связать пользователей напрямую, а также в Messenger можно интегрировать предупреждения о махинациях или отчеты по балансу на карте.

Понятно, как это сотрудничество может быть на руку банкам. Facebook же говорит, что так его пользователи больше времени будут проводить в мессенджере (неужели проверка балансов по счету занимает у людей столько времени?) И компания обещает, что не будет использовать информацию о расходе средств для таргетированной рекламы.

Пока банки отклонили предложение Facebook. По крайне мере один из них озвучил обеспокоенность, что личные данные пользователей могут попасть не в те руки. В конце концов, Facebook последнее время легко передавал все данные своих пользователей третьим лицам. Сможете ли вы доверить социальной сети информацию о том, сколько денег у вас на счете?



