Facebook хочет узнать, на что его пользователи тратят деньги

Facebook хочет узнать, на что его пользователи тратят деньги

The Wall Street Journal сообщает, что Facebook просит банки, включая JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup, передать ему финансовую информацию по их клиентам. Социальную сеть интересуют не только баланс на счетах клиентов, но и транзакции по кредитным картам, то есть Facebook хочет знать не только, сколько денег у людей, но и на что они их тратят.

Приложения, вроде PayPal и Venmo, доминируют на растущем рынке мобильной коммерции, и банки также хотят принять участие в этой гонке. Партнерство с Facebook может им в этом помочь.

В обмен на финансовые данные Facebook предлагает банкам участие в своем Messenger, который сейчас может похвастаться 1,3 миллиардом пользователей и служит коммерческим центром компании.

Пользователи Messenger уже могут посылать и получать деньги через приложение. Сейчас, правда, им надо вручную привязать его к банковскому счету — сотрудничество с банками может связать пользователей напрямую, а также в Messenger можно интегрировать предупреждения о махинациях или отчеты по балансу на карте.

Понятно, как это сотрудничество может быть на руку банкам. Facebook же говорит, что так его пользователи больше времени будут проводить в мессенджере (неужели проверка балансов по счету занимает у людей столько времени?) И компания обещает, что не будет использовать информацию о расходе средств для таргетированной рекламы.

Пока банки отклонили предложение Facebook. По крайне мере один из них озвучил обеспокоенность, что личные данные пользователей могут попасть не в те руки. В конце концов, Facebook последнее время легко передавал все данные своих пользователей третьим лицам. Сможете ли вы доверить социальной сети информацию о том, сколько денег у вас на счете?


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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