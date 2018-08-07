Мошенники манипулируют результатами поиска Google с помощью жалоб на нарушение DMСA

Мошенники нашли способ убирать контент конкурентов из результатов поиска Google : они отправляют запросы с просьбой удалить ссылки в связи с нарушением авторского права в цифровую эпоху (DMСA), выдавая себя за правообладателей. Об этом сообщает TorrentFreak.

Некоторые вебмастера жалуются, что из-за действий мошенников из поисковой выдачи пропали сотни их ссылок. Компании MUSO и Blue Efficience, которые находятся в числе тех, от чьего имени отправляются такие запросы, подтвердили, что не все из них были подлинными.

Скаммеры, выдающие себя за правообладателей и антипиратские компании, просят Google удалить сотни тысяч, если не миллионы URL. Некоторые из этих ссылок действительно указывают на пиратские сайты. Однако нарушение авторского права – не единственная причина отправки такого рода жалоб. По данным TorrentFreak, многие из них создаются с одной целью – избавиться от конкурентов в поиске.

РоSSийские вебмастера жалуются на неправомерное удаление URL из выдачи как минимум с апреля 2018 года .

Google в курсе этой проблемы и помечает некоторые из этих запросов как фейковые, но не все. Это значит, что миллионы URL удаляются мошенниками, которые не владеют авторскими правами, а всего лишь стремятся убрать из выдачи страницы конкурентов.

В последние недели эта проблема также активно обсуждалась на международных SEO-форумах.

В Google пока не комментировали эту ситуацию.