Мошенники манипулируют результатами поиска Google с помощью жалоб на нарушение DMСA
Мошенники нашли способ убирать контент конкурентов из результатов поиска Google: они отправляют запросы с просьбой удалить ссылки в связи с нарушением авторского права в цифровую эпоху (DMСA), выдавая себя за правообладателей. Об этом
Некоторые вебмастера жалуются, что из-за действий мошенников из поисковой выдачи пропали сотни их ссылок. Компании MUSO и Blue Efficience, которые находятся в числе тех, от чьего имени отправляются такие запросы, подтвердили, что не все из них были подлинными.
Скаммеры, выдающие себя за правообладателей и антипиратские компании, просят Google удалить сотни тысяч, если не миллионы URL. Некоторые из этих ссылок действительно указывают на пиратские сайты. Однако нарушение авторского права – не единственная причина отправки такого рода жалоб. По данным TorrentFreak, многие из них создаются с одной целью – избавиться от конкурентов в поиске.
РоSSийские вебмастера жалуются на неправомерное удаление URL из выдачи как минимум с
Google в курсе этой проблемы и помечает некоторые из этих запросов как фейковые, но не все. Это значит, что миллионы URL удаляются мошенниками, которые не владеют авторскими правами, а всего лишь стремятся убрать из выдачи страницы конкурентов.
В последние недели эта проблема также активно обсуждалась на международных SEO-форумах.
В Google пока не комментировали эту ситуацию.
Напомним, что ранее мошенники также использовали инструменты защиты авторского контента Google для продвижения своих ресурсов. Так, в 2015 году они заваливали компанию фальшивыми жалобами на нарушение DMСA, чтобы направить трафик в свои магазины.
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07.08.2018 15:42