В Google Ads появится настройка для обязательной двухфакторной аутентификации

Google Ads запускает новую функцию, которая позволит администраторам аккаунтам устанавливать многофакторную проверку подлинности, включая двухфакторную верификацию. Об этом сообщается в блоге Google Ads Developer.

Когда эта настройка будет активирована в конкретном аккаунте Google Ads, все пользователи, которые хотят получить к нему доступ, должны будут включить двухфакторную аутентификацию в своих аккаунтах Google .

Пользователи также смогут выполнить это требование, воспользовавшись функцией « Дополнительная защита » от Google .

Как это повлияет на доступ к API?

Если для доступа к определённому аккаунту Google Ads требуется двухфакторная верификация, то она также должна быть настроена в том аккаунте, который используется для получения токена доступа OAuth2. Включить двухэтапную аутентификацию можно в центре управления данными « Аккаунт Google ».