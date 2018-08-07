В Google Ads появится настройка для обязательной двухфакторной аутентификации

Google Ads запускает новую функцию, которая позволит администраторам аккаунтам устанавливать многофакторную проверку подлинности, включая двухфакторную верификацию. Об этом сообщается в блоге Google Ads Developer.

Когда эта настройка будет активирована в конкретном аккаунте Google Ads, все пользователи, которые хотят получить к нему доступ, должны будут включить двухфакторную аутентификацию в своих аккаунтах Google.

Пользователи также смогут выполнить это требование, воспользовавшись функцией «Дополнительная защита» от Google.

Как это повлияет на доступ к API?

Если для доступа к определённому аккаунту Google Ads требуется двухфакторная верификация, то она также должна быть настроена в том аккаунте, который используется для получения токена доступа OAuth2. Включить двухэтапную аутентификацию можно в центре управления данными «Аккаунт Google».

В других аспектах политика многофакторной аутентификации на доступ к AdWords API и Google Ads API (бета) не повлияет.


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