В Google Ads появится настройка для обязательной двухфакторной аутентификации
Google Ads запускает новую функцию, которая позволит администраторам аккаунтам устанавливать многофакторную проверку подлинности, включая двухфакторную верификацию. Об этом
Когда эта настройка будет активирована в конкретном аккаунте Google Ads, все пользователи, которые хотят получить к нему доступ, должны будут включить двухфакторную аутентификацию в своих аккаунтах Google.
Пользователи также смогут выполнить это требование, воспользовавшись функцией «
Как это повлияет на доступ к API?
Если для доступа к определённому аккаунту Google Ads требуется двухфакторная верификация, то она также должна быть настроена в том аккаунте, который используется для получения токена доступа OAuth2. Включить двухэтапную аутентификацию можно в центре управления данными «
В других аспектах политика многофакторной аутентификации на доступ к AdWords API и Google Ads API (бета) не повлияет.
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