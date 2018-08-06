Сотрудники Google возмущены разработкой поисковика с цензурой для Китая
Руководство Google пытается справиться с возмущением сотрудников, причиной которого стало появление в СМИ информации о том, что компания работает над запуском цензурируемой версии своей поисковой системы в Китае. Об этом сообщает The Intercept.
Изначально об этом проекте знали лишь несколько сотен из 88 тысяч сотрудников Google. После публикации информации о нём в СМИ, волна возмущений и критики прокатилась по всем филиалам компании.
По данным издания, руководство компании попыталось приглушить эту волну, закрыв своим сотрудникам доступ к документам, содержащим информацию о проекте.
«Общий доступ к этим документам был закрыт. При этом со стороны менеджмента никаких заявлений не последовало, что расстроило и испугало многих людей… Наш внутренний сайт и Google Plus полны обсуждений, люди возмущены», — рассказал источник.
Один из работников Google на форуме для сотрудников компании опубликовал ссылку на статью The Intercept о проекте Dragonfly с примечанием, что его и двух других членов его команды просили присоединиться к работе над этим проектом. Они отказались. А ещё один член команды решил уволиться из Google – по большей части из-за Dragonfly.
«Прежде, чем покинуть проект, у меня была встреча с вице-президентом по поводу него. Это была короткая встреча, поскольку вице-президент отказалась предоставить какую-либо информацию без моего согласия на неразглашение. Она подчеркнула, что у них есть веские основания хранить конфиденциальность: они не хотят, чтобы о проекте узнали за пределами компании! Для меня этого было достаточно, чтобы уйти из группы, работающей над Dragonfly», — написал сотрудник.
Новости о секретном проекте Google вызвали возмущения не только у сотрудников компании, но и у общественности. При этом компания по-прежнему никак не комментирует эту информацию. Пресс-служба Google отклонила запросы десятков журналистов, ограничившись стандартной фразой: «Мы не комментируем слухи о будущих планах».
Согласно данным СМИ, проект Dragonfly был запущен весной 2017 года. Начиная с этого времени, небольшие команды инженеров Google работали над отдельным Android-приложением, разные версии которого назывались «Maotai» и «Longfei».
Согласно внутренней документации Google, приложение было призвано отфильтровывать контент, нежелательный для правящей Коммунистической партии Китая, такой как информация о политических оппонентах, свободе слова, демократии, правах человека и мирных протестах.
Цензурируемый поисковик также добавлял в чёрный список ряд «деликатных запросов», чтобы вообще не возвращать результаты, если пользователь вводит определённые слова или фразы.
Google уже запускал в Китае версию своего поисковика с цензурой в 2006 году, однако отключил этот сервис в 2010 году, сославшись на попытки китайского правительства ограничивать свободу слова, блокировать сайты и взламывать компьютерные системы Google.
Новый проект Google привлёк внимание и американских законодателей. Так, сенатор Марко Рубио (Marco Rubio) на прошлой неделе заявил в Twitter, что хочет узнать больше о планах Google, которые он назвал «очень тревожными».
Источники в Google рассказали, что приложение уже было продемонстрировано китайскому правительству. По состоянию на июль, его запуск был одобрен официальными лицами в Пекине, а запуск планировался в ближайшие 6-9 месяцев.
Китайское издание China Securities Daily со ссылкой на заявления «соответствующих подразделений» сообщило, что эта информация не соответствует действительности. Так ли это или же власти Китая решили отказаться от предложения Google из-за критики в адрес проекта, пока неизвестно.
Некоторые аналитики также сравнили проект Dragonfly с Maven Project – разработкой программного обеспечения на базе алгоритмов искусственного интеллекта для Министерства обороны США.
Как сообщалось ранее, проект Maven вызвал внутренний переворот в компании, что вынудило руководство Google отказаться от продления контракта с Пентагоном. Сотрудники утверждали, что участие компании в военном проекте нарушало её девиз – «Не причини зла». Теперь похожие обвинения высказываются в адрес Dragonfly.
«Слава богу, что кто-то в Google слил эту информацию – этот человек настоящий герой. Надеюсь, что возмущение со стороны сотрудников Google будет достаточным для того, чтобы убедить руководство компании в том, что им не нужно возвращаться в Китай, по крайней мере, таким способом», — отметил Чарли Смит (Charlie Smith), сооснователь общественной организации GreatFire.org, которая отслеживает цензуру в Китае.
По мнению эксперта, если инженеры Google активно выступят против проекта Dragonfly, то компания будет вынуждена отказаться от него – так же, как это было в случае Maven.
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