Сотрудники Google возмущены разработкой поисковика с цензурой для Китая

Руководство Google пытается справиться с возмущением сотрудников, причиной которого стало появление в СМИ информации о том, что компания работает над запуском цензурируемой версии своей поисковой системы в Китае. Об этом сообщает The Intercept.

Изначально об этом проекте знали лишь несколько сотен из 88 тысяч сотрудников Google . После публикации информации о нём в СМИ , волна возмущений и критики прокатилась по всем филиалам компании.

По данным издания, руководство компании попыталось приглушить эту волну, закрыв своим сотрудникам доступ к документам, содержащим информацию о проекте.

«Общий доступ к этим документам был закрыт. При этом со стороны менеджмента никаких заявлений не последовало, что расстроило и испугало многих людей… Наш внутренний сайт и Google Plus полны обсуждений, люди возмущены», — рассказал источник.

Один из работников Google на форуме для сотрудников компании опубликовал ссылку на статью The Intercept о проекте Dragonfly с примечанием, что его и двух других членов его команды просили присоединиться к работе над этим проектом. Они отказались. А ещё один член команды решил уволиться из Google – по большей части из-за Dragonfly.

«Прежде, чем покинуть проект, у меня была встреча с вице-президентом по поводу него. Это была короткая встреча, поскольку вице-президент отказалась предоставить какую-либо информацию без моего согласия на неразглашение. Она подчеркнула, что у них есть веские основания хранить конфиденциальность: они не хотят, чтобы о проекте узнали за пределами компании! Для меня этого было достаточно, чтобы уйти из группы, работающей над Dragonfly», — написал сотрудник.

Новости о секретном проекте Google вызвали возмущения не только у сотрудников компании, но и у общественности. При этом компания по-прежнему никак не комментирует эту информацию. Пресс-служба Google отклонила запросы десятков журналистов, ограничившись стандартной фразой: «Мы не комментируем слухи о будущих планах».

Согласно данным СМИ , проект Dragonfly был запущен весной 2017 года. Начиная с этого времени, небольшие команды инженеров Google работали над отдельным Android-приложением, разные версии которого назывались «Maotai» и «Longfei».

Согласно внутренней документации Google , приложение было призвано отфильтровывать контент, нежелательный для правящей Коммунистической партии Китая, такой как информация о политических оппонентах, свободе слова, демократии, правах человека и мирных протестах.

Цензурируемый поисковик также добавлял в чёрный список ряд «деликатных запросов», чтобы вообще не возвращать результаты, если пользователь вводит определённые слова или фразы.

Google уже запускал в Китае версию своего поисковика с цензурой в 2006 году, однако отключил этот сервис в 2010 году, сославшись на попытки китайского правительства ограничивать свободу слова, блокировать сайты и взламывать компьютерные системы Google .

Новый проект Google привлёк внимание и американских законодателей. Так, сенатор Марко Рубио (Marco Rubio) на прошлой неделе заявил в Twitter , что хочет узнать больше о планах Google , которые он назвал «очень тревожными».

Источники в Google рассказали, что приложение уже было продемонстрировано китайскому правительству. По состоянию на июль, его запуск был одобрен официальными лицами в Пекине, а запуск планировался в ближайшие 6-9 месяцев.

Китайское издание China Securities Daily со ссылкой на заявления «соответствующих подразделений» сообщило , что эта информация не соответствует действительности. Так ли это или же власти Китая решили отказаться от предложения Google из-за критики в адрес проекта, пока неизвестно.

Некоторые аналитики также сравнили проект Dragonfly с Maven Project – разработкой программного обеспечения на базе алгоритмов искусственного интеллекта для Министерства обороны США .

Как сообщалось ранее, проект Maven вызвал внутренний переворот в компании, что вынудило руководство Google отказаться от продления контракта с Пентагоном. Сотрудники утверждали, что участие компании в военном проекте нарушало её девиз – «Не причини зла». Теперь похожие обвинения высказываются в адрес Dragonfly.

«Слава богу, что кто-то в Google слил эту информацию – этот человек настоящий герой. Надеюсь, что возмущение со стороны сотрудников Google будет достаточным для того, чтобы убедить руководство компании в том, что им не нужно возвращаться в Китай , по крайней мере, таким способом», — отметил Чарли Смит (Charlie Smith), сооснователь общественной организации GreatFire.org , которая отслеживает цензуру в Китае.