Google: ключ к обновлениям основного алгоритма – руководство для асессоров

Чтобы сайты могли лучше ранжироваться в Google , их владельцам желательно ознакомиться с руководством для асессоров. Об этом заявил сотрудник поиска Дэнни Салливан в обсуждении, посвящённому последнему обновлению основного алгоритма.

По словам Салливана, секрет более высоких позиций – в более качественном контенте, а ключ к пониманию такого контента содержится в руководстве для асессоров.

Want to do better with a broad change? Have great content. Yeah, the same boring answer. But if you want a better idea of what we consider great content, read our raters guidelines. That's like almost 200 pages of things to consider: https://t.co/pO3AHxFVrV