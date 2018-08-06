Google: ключ к обновлениям основного алгоритма – руководство для асессоров

Чтобы сайты могли лучше ранжироваться в Google, их владельцам желательно ознакомиться с руководством для асессоров. Об этом заявил сотрудник поиска Дэнни Салливан в обсуждении, посвящённому последнему обновлению основного алгоритма.

По словам Салливана, секрет более высоких позиций – в более качественном контенте, а ключ к пониманию такого контента содержится в руководстве для асессоров.

«Хотите улучшить свои позиции во время этих обновлений? Публикуйте отличный контент. Да, это тот же самый скучный ответ. Но если вы хотите лучше понять, что мы понимаем под отличным контентом, читайте наше руководство для асессоров. В вашем распоряжении почти 200 страниц для изучения».

Want to do better with a broad change? Have great content. Yeah, the same boring answer. But if you want a better idea of what we consider great content, read our raters guidelines. That's like almost 200 pages of things to consider: https://t.co/pO3AHxFVrV

— Danny Sullivan (@dannysullivan) August 1, 2018

Предложение изучить руководство для асессоров вызвало вопросы о том, имеют ли специалисты, проводящие оценку, прямое влияние на ранжирование сайтов в поиске. По словам Салливана, не имеют.

«У асессоров нет прямого влияния на алгоритм. Такого понятия, как «rater score» или чего-то в этом роде, не существует».

To be really clear, it doesn't work like that. Raters have no direct input into the algorithm. There's no "rater score" or anything like that about the sample of pages they review.

— Danny Sullivan (@dannysullivan) August 2, 2018

Он подчеркнул, что данные, предоставляемые асессорами, не используются в алгоритме ранжирования. Роль этих специалистов сводится лишь к оценке работы алгоритма, а не отдельных сайтов.

Согласно обсуждению на форуме Webmaster World, некоторые вебмастера действительно смогли улучшить позиции своих ресурсов, изучив руководство для асессоров и применив эту информацию к своим сайтам.

Как отмечает SEO-консультант и автор Search Engine Journal Роджер Монти (Roger Montti), смысл в чтении этого документа определённо есть. Два года назад Монти тщательно проанализировал руководство для асессоров и сделал следующие выводы:

  • В своих правилах Google ориентирует асессоров на оценку сайтов согласно тому, насколько страница удовлетворяет цели посетителя ресурса;
  • Намерение пользователя – это король (или, скорее, королева);
  • Важна полнота информации;
  • Разговоры на сайте должно быть просто завершить.

Напомним, что в прошлом месяце Google обновил руководство для асессоров, а спустя несколько дней документ внезапно пропал из сети. Как выяснилось, это был технический глюк.

Ознакомиться с руководством (на английском языке) можно здесь.


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