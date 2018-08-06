США подготовили новые меры по борьбе с кибератаками

Воспользуется ли ими Трамп, пока неизвестно.

В администрации президента США Дональда Трампа разработали ряд мер по противодействию кибератакам, включая меры по более эффективному привлечению к ответственности самих хакеров.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Deutsche Welle.

По данным издания, последней каплей, побудившей Госдепартамент, Минфин и Минобороны СШАк решительным действиям, стала информация о взломе роSSийскими хакерами американских энергетических компаний. В июне советники президента оценивали ситуацию настолько серьезно, что призывали готовиться к коллапсу всей энергетической системы.

При этом, ответные меры, которые предлагаются, нацелены на подавление самих хакеров, а не на удар по гражданскому населению, включая инфраструктуру страны, откуда совершена атака.

США также собираются принять юридические меры - чаще выдвигать обвинения, объявлять хакеров в розыск, в том числе через Интерпол, и тем самым затруднить их выезд в другие страны.

В администрации пока не знают, согласится ли Трамп принять эти меры. Однако, сотрудники Белого дома уверяют, что он относится к этому вопросу достаточно серьезно.

Напомним, ранее роSSийская хакерская группировка, называющая себя Dragonfly или Energetic Bear, получила доступ к электросетям США , которые считались защищенными. В Министерстве внутренней безопасности США эту группировку связывают с роSSийскими властями. При этом в ведомстве не могут сказать, зачем взламывались сети: для кражи информации или для подготовки к будущему конфликту.

В июне о подготовке атак на электросети со стороны РоSSии также заявляла Германия. По данным спецслужб, атаке подверглись также организации из сферы химических исследований и некоторые СМИ . Речь шла о деятельности роSSийской группировки хакеров Sandworm.

Кроме того, 13 июля Минюст США обвинил 12 сотрудников роSSийской разведки в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.