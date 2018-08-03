Google поделился новыми деталями по How-to, Q&A и FAQ-результатам в поиске

В комментарии Search Engine Land представитель Google подтвердил , что компания уже несколько месяцев тестирует три новых формата результатов поиска – FAQ (часто задаваемые вопросы), Q&A (вопросы и ответы) и How-to (инструкции).

Как сообщалось ранее, новые форматы были впервые представлены на июльском мероприятии Google в Сингапуре.

Пресс-служба компании прокомментировала эту презентацию так:

«Мы всегда ищем новые способы предоставить самые релевантные и полезные результаты для наших пользователей. Недавно мы представили новые способы помочь пользователям понять, являются ли комментарии в конкретной Q&A-сессии или на форуме наилучшим ответом на их вопрос. Привнося превью этих ответов в поиск, мы помогаем пользователям быстрее понять, в каком источнике вероятнее всего имеется та информация, которую они ищут. В настоящее время мы также работаем с партнёрами над показом превью для FAQ и How-to контента».

Чтобы получить новые сниппеты, вебмастера смогут размечать свой контент с помощью специальной разметки.

В скором времени Google откроет регистрацию на участие в тестировании форматов FAQ и How-to в результатах поиска.