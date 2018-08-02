Facebook лишился директора по информационной безопасности

Директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стамос (Alex Stamos) покинет компанию ради работы в Стэнфордском университете. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Хотя мне нравилась работа в Facebook, для меня пришло время уйти с поста директора по безопасности Facebook. Начиная с сентября, я буду работать на полной занятости в Стэнфордском университете – как преподаватель и исследователь», — написал Самос.

Последним его рабочим днём в Facebook станет 17 августа.

«17 августа будет моим последним рабочим днем в Facebook, и хотя я лишусь удовольствия работать бок о бок с моими друзьями там, я рад, что множество преданных, вдумчивых и квалифицированных людей продолжают решать эти проблемы».

Алекс Стамос занял пост главы по информационной безопасности Facebook в 2015 году. Слухи о том, что он готовится покинуть компанию, начали распространяться в марте.

Издание The New York Times писало , что Стамос был не согласен с той позицией, которую Facebook занял в отношении раскрытия и расследования роли соцсети в предполагаемом вмешательстве РоSSии в президентские выборы в США . В частности, он хотел, чтобы компания брала на себя больше ответственности и раскрывала больше информации, а не искала себе оправдания.

Однако на тот момент Стамос опроверг эти слухи и заявил, что «по-прежнему полностью погружен» в работу в компании. При этом он отметил, что его роль в Facebook изменилась и теперь он занимается изучением проблем безопасности и работой по обеспечению безопасности выборов.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security. — Alex Stamos (@alexstamos) March 19, 2018

В Стэнфордском университете Стамос присоединится к новой группе Information Warfare и будет вести курс под названием Hack Lab , слушатели которого будут изучать методы защиты от кибератак.