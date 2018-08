Facebook лишился директора по информационной безопасности

Директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стамос (Alex Stamos) покинет компанию ради работы в Стэнфордском университете. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Последним его рабочим днём в Facebook станет 17 августа.

Алекс Стамос занял пост главы по информационной безопасности Facebook в 2015 году. Слухи о том, что он готовится покинуть компанию, начали распространяться в марте.

Издание The New York Times писало , что Стамос был не согласен с той позицией, которую Facebook занял в отношении раскрытия и расследования роли соцсети в предполагаемом вмешательстве РоSSии в президентские выборы в США . В частности, он хотел, чтобы компания брала на себя больше ответственности и раскрывала больше информации, а не искала себе оправдания.

Однако на тот момент Стамос опроверг эти слухи и заявил, что «по-прежнему полностью погружен» в работу в компании. При этом он отметил, что его роль в Facebook изменилась и теперь он занимается изучением проблем безопасности и работой по обеспечению безопасности выборов.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.