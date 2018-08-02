10 зарубежных интернет-магазинов, на которых чаще всего отовариваются украинцы — данные «Нова пошта»

Несмотря на введенные ограничения, украинцы все чаще покупают товары за границей через интернет — доля доставок из иностранных интернет-магазинов растет. Так, в первом полугодии 2018 года количество заказов на доставку покупок из зарубежных интернет-магазинов с помощью сервиса Nova Poshta Shopping выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор департамента маркетинга «Нова Пошта» Ирина Холод, пишут AIN.UA .

В компании назвали 10 самых популярных магазинов, в которых отовариваются большинство клиентов сервиса:

eBay Amazon 6pm Carter’s Victoria’s Secret Gap Walmart Sephora Michael Kors H&M

Чаще всего через Nova Poshta Shopping приобретают электронику, одежду и детские товары.

В целом через Nova Poshta Shopping украинцам доступны товары из интернет-магазинов США , Италии, Великобритании или Польши .

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте npshopping.com, получить адрес склада и уникальный номер-идентификатор, заказать товары, указав полученный адрес и получить трекинг-номер своего заказа. Далее нужно зарегистрировать его на сайте и выбрать доставку в Украине в отделение или по адресу. После таможенного оформления, клиенту остается только получить посылку.