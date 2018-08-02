10 зарубежных интернет-магазинов, на которых чаще всего отовариваются украинцы — данные «Нова пошта»
Несмотря на введенные ограничения, украинцы все чаще покупают товары за границей через интернет — доля доставок из иностранных интернет-магазинов растет. Так, в первом полугодии 2018 года количество заказов на доставку покупок из зарубежных интернет-магазинов с помощью сервиса Nova Poshta Shopping выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор департамента маркетинга «Нова Пошта» Ирина Холод, пишут
В компании назвали 10 самых популярных магазинов, в которых отовариваются большинство клиентов сервиса:
- eBay
- Amazon
- 6pm
- Carter’s
- Victoria’s Secret
- Gap
- Walmart
- Sephora
- Michael Kors
- H&M
Чаще всего через Nova Poshta Shopping приобретают электронику, одежду и детские товары.
В целом через Nova Poshta Shopping украинцам доступны товары из интернет-магазинов США, Италии, Великобритании или Польши.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на сайте npshopping.com, получить адрес склада и уникальный номер-идентификатор, заказать товары, указав полученный адрес и получить трекинг-номер своего заказа. Далее нужно зарегистрировать его на сайте и выбрать доставку в Украине в отделение или по адресу. После таможенного оформления, клиенту остается только получить посылку.
Количество доставок по Украине также выросло на 21% по сравнению с первым полугодием 2017 года. В «Нова пошта» прирост объясняют развитием рынка электронной коммерции – украинцы все активнее делают онлайн-покупки не только в интернет-магазинах, но и через социальные сети – Facebook и Instagram. Пик отправлений в первой половине 2018 года пришелся на март, а наименьшее количество доставок было в январе. На сегодня большинство отправок осуществляется из Киева в крупные города: Одессу, Днепр, Харьков, Львов.
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