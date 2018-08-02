Facebook и Instagram покажут, сколько времени пользователь в них проводит

Facebook и Instagram представили новые инструменты, с помощью которых пользователи смогут отслеживать, сколько времени они проводят в их приложениях. Эти нововведения призваны сделать так, чтобы люди тратили своё время осознанно и в итоге получали лишь положительные эмоции.

«Это наша ответственность открыто разговаривать о том, как время, проведённое онлайн, влияет на людей. И мы принимаем эту ответственность со всей серьёзностью. Новые инструменты – это важный первый шаг и мы намерены продолжать нашу работу по созданию безопасных, доброжелательных и поддерживающих сообществ для каждого», — заявили директор по исследованиям Дэвид Гинзберг (David Ginsberg) и директор по управлению продуктами Facebook Амит Ранадив (Ameet Ranadive).

И в Facebook, и в Instagram новая панель активности расположена в настройках. В Instagram эта функция получила название «Your Activity», а в Facebook – «Your Time on Facebook».

На панели пользователи смогут видеть, сколько времени они проводят в приложении в день. В этом разделе также можно установить напоминания о необходимости закрыть приложение. Кроме того, здесь есть ссылка на настройки уведомлений, где пользователи смогут отключить push-оповещения для приложений.

Вот как новая панель выглядит в обоих приложениях:

Стоит отметить, что Facebook и Instagram – не единственные технологические компании, которые борются за «цифровое» здоровье своих пользователей. Инициативу также поддержали Google и Apple , предложившие подобные инструменты.

При этом маркетологов беспокоит, как это движение повлияет на их рекламные стратегии. Понятно, что любые изменения, призванные ограничить активность пользователей, приведут к тому, что они будут тратить меньше времени на приложения. Однако есть мнение, что сокращение времени, проводимого пользователями в смартфонах, сделает эти сеансы более вовлечёнными. Маркетологам, соответственно, может понадобиться изменить свои кампании, чтобы их объявления лучше захватывали внимание пользователей.

В начале года глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил , что один из его основных приоритетов на 2018 год – сделать так, чтобы люди хорошо проводили своё время в соцсети. Facebook уже предпринял для этого ряд шагов, включая изменение алгоритма новостной ленты для показа большего числа публикаций от родных и друзей, а не брендов. Instagram также запустил функцию «You’re all caught up», призванную помочь пользователям избавиться от страха упустить что-то важное.

Все эти инициативы призваны улучшить опыт пребывания пользователей в приложениях.