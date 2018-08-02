В США и Европе арестованы трое украинцев. Их обвиняют в управлении знаменитой кибергруппировкой Fin7

По данным обвинения, 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладыр и 30-летний Андрей Колпаков входили в состав кибербанды Fin7, также известной как Carbanak Group и Navigator Group. Только с 2015 года при помощи сложной киберкампании Fin7 скомпрометировала более 100 предприятий в США, взломав тысячи компьютерных систем и украв миллионы номеров кредитных и дебетовых карт, пишут AIN.UA.

Помимо США, от действий хакеров пострадали компании и их клиенты в Великобритании, Австралии, Франции. Среди жертв такие крупные мировые сети, как Chipotle Mexican Grill, Chili’s, Arby’s, Red Robin и Jason’s Deli.

По данным обвинения, Fin7 осуществляла кибератаки через десятки членов своей группировки по всему миру. Филиалы кибергруппировки также могли находиться в РоSSии и Израиле. Хакеры распространяли вирус Carbanak через корпоративную почту, используя приемы, чтобы убедить сотрудников учреждений запустить вредоносный файл. Их целью были личные данные держателей кредитных карт и платежные данные бизнес-клиентов, которые Fin7 затем продавала в даркнете.

Каждому из трех задержанных предъявлены обвинения в общей сложности 26 преступлениях, среди которых заговор, мошенничество, взлом компьютеров, кражи личных данных в особо крупных размерах.

Первый арест состоялся в январе 2018 года — тогда в Дрездене удалось задержать Федора Гладыра. По данным следствия, Гладыр выполнял роль системного администратора банды. Он поддерживал серверы и каналы связи, используемые организацией, а также занимался делегированием задач и предоставлял инструкции другим членам группировки. Его дело рассмотрят 22 октября.

Дмитрий Федоров — хакер высокого уровня. Именно он, по данным обвинения, управлял остальными, давал задачи и выбирал цели. Его арестовали в Польше — сейчас Федоров ожидает экстрадиции в США. В конце июня 2018 года в Испании был также арестован Андрей Колпаков — сейчас он ожидает экстрадиции.

Ранее мы писали о том, что представляет собой Fin7 и почему она считается одной из крупнейших кибербанд мира. По данным экспертов, хакеры зарабатывали от $50 млн в месяц, имея в запасах около миллиарда долларов.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Тестировщик получил доступ к корпоративным сервисам «Киевстар». Ему предложили $50Тестировщик получил доступ к корпоративным сервисам «Киевстар». Ему предложили $50
В Киеве отключили аналоговое ТВ. C 1 сентября оно исчезнет по странеВ Киеве отключили аналоговое ТВ. C 1 сентября оно исчезнет по стране
Google запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступаGoogle запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступа
Google Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и SiriGoogle Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и Siri
РоSSийские хакеры атаковали немецкие медиа-компанииРоSSийские хакеры атаковали немецкие медиа-компании
Блок рекламы


Похожие новости
Google назвала топ-10 направлений для отпуска среди украинцев: за границей и в пределах страныGoogle назвала топ-10 направлений для отпуска среди украинцев: за границей и в пределах страны
В Google «сломалась» страница для изменения настроек поискаВ Google «сломалась» страница для изменения настроек поиска
Facebook просит европейских и канадских пользователей разрешить использовать технологию распознавания лицFacebook просит европейских и канадских пользователей разрешить использовать технологию распознавания лиц
Музыкальный сервис Deezer запустил локализацию и снизил тарифы для украинцевМузыкальный сервис Deezer запустил локализацию и снизил тарифы для украинцев
Facebook удалила почти 300 аккаунтов роSSийских троллей, таргетированных в том числе на украинцевFacebook удалила почти 300 аккаунтов роSSийских троллей, таргетированных в том числе на украинцев
Facebook блокирует страницы украинцев, рассказывающих правду о РоSSииFacebook блокирует страницы украинцев, рассказывающих правду о РоSSии
Нацполиция предлагает блокировать сайты, ссылаясь на европейские нормы. Что с этим не так
Amazon купил Ring за $1 млрд: чем занимается стартап и как устроен его украинский офисAmazon купил Ring за $1 млрд: чем занимается стартап и как устроен его украинский офис
Треть украинцев никогда не пользуются ИнтернетомТреть украинцев никогда не пользуются Интернетом
В Дании около тысячи подростков обвиняют в распространении порно в FacebookВ Дании около тысячи подростков обвиняют в распространении порно в Facebook
Последние новости
Подгружаем последние новости