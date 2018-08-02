В США и Европе арестованы трое украинцев. Их обвиняют в управлении знаменитой кибергруппировкой Fin7

По данным обвинения, 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладыр и 30-летний Андрей Колпаков входили в состав кибербанды Fin7, также известной как Carbanak Group и Navigator Group. Только с 2015 года при помощи сложной киберкампании Fin7 скомпрометировала более 100 предприятий в США , взломав тысячи компьютерных систем и украв миллионы номеров кредитных и дебетовых карт, пишут AIN.UA .

Помимо США , от действий хакеров пострадали компании и их клиенты в Великобритании, Австралии, Франции. Среди жертв такие крупные мировые сети, как Chipotle Mexican Grill, Chili’s, Arby’s, Red Robin и Jason’s Deli.

По данным обвинения, Fin7 осуществляла кибератаки через десятки членов своей группировки по всему миру. Филиалы кибергруппировки также могли находиться в РоSSии и Израиле. Хакеры распространяли вирус Carbanak через корпоративную почту, используя приемы, чтобы убедить сотрудников учреждений запустить вредоносный файл. Их целью были личные данные держателей кредитных карт и платежные данные бизнес-клиентов, которые Fin7 затем продавала в даркнете.

Каждому из трех задержанных предъявлены обвинения в общей сложности 26 преступлениях, среди которых заговор, мошенничество, взлом компьютеров, кражи личных данных в особо крупных размерах.

Первый арест состоялся в январе 2018 года — тогда в Дрездене удалось задержать Федора Гладыра. По данным следствия, Гладыр выполнял роль системного администратора банды. Он поддерживал серверы и каналы связи, используемые организацией, а также занимался делегированием задач и предоставлял инструкции другим членам группировки. Его дело рассмотрят 22 октября.

Дмитрий Федоров — хакер высокого уровня. Именно он, по данным обвинения, управлял остальными, давал задачи и выбирал цели. Его арестовали в Польше — сейчас Федоров ожидает экстрадиции в США . В конце июня 2018 года в Испании был также арестован Андрей Колпаков — сейчас он ожидает экстрадиции.

Ранее мы писали о том, что представляет собой Fin7 и почему она считается одной из крупнейших кибербанд мира. По данным экспертов, хакеры зарабатывали от $50 млн в месяц, имея в запасах около миллиарда долларов.