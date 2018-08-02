Google обновил свой основной алгоритм

Это заявление было опубликовано после того, как SEO-специалисты начали замечать изменения в ранжировании и трафике своих ресурсов.
Если после этого апдейта позиции сайта просели, а трафик сократился, то других решений, кроме как создание качественного контента, Google не предлагает. В то же время подтверждение самого факта обновления помогает вебмастерам понять, с чем именно могут быть связаны ухудшения показателей их ресурсов.
Напомним, что Google обновляет свой основной алгоритм несколько раз в год. Последние апдейты были произведены в марте и апреле.
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