Google обновил свой основной алгоритм

На этой неделе Google в очередной раз обновил свой основной алгоритм. Об этом сообщил сотрудник поиска Дэнни Салливан в Twitter:

This week we released a broad core algorithm update, as we do several times per year. Our guidance about such updates remains the same as in March, as we covered here: https://t.co/uPlEdSLHoX

Google SearchLiaison (@searchliaison) August 1, 2018

Это заявление было опубликовано после того, как SEO-специалисты начали замечать изменения в ранжировании и трафике своих ресурсов.

Если после этого апдейта позиции сайта просели, а трафик сократился, то других решений, кроме как создание качественного контента, Google не предлагает. В то же время подтверждение самого факта обновления помогает вебмастерам понять, с чем именно могут быть связаны ухудшения показателей их ресурсов.

Напомним, что Google обновляет свой основной алгоритм несколько раз в год. Последние апдейты были произведены в марте и апреле.


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