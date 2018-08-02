Google обновил свой основной алгоритм

На этой неделе Google в очередной раз обновил свой основной алгоритм. Об этом сообщил сотрудник поиска Дэнни Салливан в Twitter :

This week we released a broad core algorithm update, as we do several times per year. Our guidance about such updates remains the same as in March, as we covered here: https://t.co/uPlEdSLHoX — Google SearchLiaison (@searchliaison) August 1, 2018

Это заявление было опубликовано после того, как SEO-специалисты начали замечать изменения в ранжировании и трафике своих ресурсов.

Если после этого апдейта позиции сайта просели, а трафик сократился, то других решений, кроме как создание качественного контента, Google не предлагает. В то же время подтверждение самого факта обновления помогает вебмастерам понять, с чем именно могут быть связаны ухудшения показателей их ресурсов.