Google обновил свой основной алгоритм

На этой неделе Google в очередной раз обновил свой основной алгоритм. Об этом сообщил сотрудник поиска Дэнни Салливан в Twitter :

This week we released a broad core algorithm update, as we do several times per year. Our guidance about such updates remains the same as in March, as we covered here: https://t.co/uPlEdSLHoX