Google начал поддерживать разметку для массивов данных

Google объявил о добавлении поддержки разметки Dataset, предназначенной для массивов данных, в результаты поиска.

На сайте Google Developers отмечается, что новая функция сейчас находится на стадии пилотного тестирования, поэтому расширенные результаты для массивов данных могут пока не отображаться. Однако Google рекомендует добавить эти структурированные данные на сайт для подготовки к «новым функциям для наборов данных в результатах поиска».

«Новостные организации, которые публикуют данные в форме таблиц, могут добавить дополнительные структурированные данные, чтобы облегчить идентификацию этих данных для последующего их использования в релевантных поисковых функциях», — говорится в блоге Google.

В результатах поиска эти расширенные результаты будут выглядеть так:

Добавляя поддержку разметки Dataset, Google стремится облегчить нахождение данных из таких областей, как социальные и естественные науки, машинное обучение, государственные реестры и т.д.

Около двух лет назад Google начал тестировать разметку Science Datasets, предназначенную для страниц с научными данными в табличном или SCV-формате. Теперь компания переименовала этот тип разметки на «Dataset» и расширила его поддержку за пределы лишь научных статей и материалов.

К массивам данных Google относит:

  • Таблицы или CSV-файлы с данными;
  • Организованные подборки таблиц;
  • Файлы в пользовательских форматах, которые содержат данные;
  • Ряд файлов, которые вместе представляют собой значимый набор данных;
  • Структурированные объекты с данными в других форматах;
  • Файлы, имеющее отношение к машинному обучению;
  • Всё, что может выглядеть как набор данных.

Напомним, что на днях Google представил три новых типа расширенных результатов в поиске: FAQ, Q&A и How-to.


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