Google начал поддерживать разметку для массивов данных

Google объявил о добавлении поддержки разметки Dataset , предназначенной для массивов данных, в результаты поиска.

На сайте Google Developers отмечается , что новая функция сейчас находится на стадии пилотного тестирования, поэтому расширенные результаты для массивов данных могут пока не отображаться. Однако Google рекомендует добавить эти структурированные данные на сайт для подготовки к «новым функциям для наборов данных в результатах поиска».

«Новостные организации, которые публикуют данные в форме таблиц, могут добавить дополнительные структурированные данные, чтобы облегчить идентификацию этих данных для последующего их использования в релевантных поисковых функциях», — говорится в блоге Google .

В результатах поиска эти расширенные результаты будут выглядеть так:

Добавляя поддержку разметки Dataset, Google стремится облегчить нахождение данных из таких областей, как социальные и естественные науки, машинное обучение, государственные реестры и т.д.

Около двух лет назад Google начал тестировать разметку Science Datasets, предназначенную для страниц с научными данными в табличном или SCV-формате. Теперь компания переименовала этот тип разметки на «Dataset» и расширила его поддержку за пределы лишь научных статей и материалов.

К массивам данных Google относит:

Таблицы или CSV-файлы с данными;

Организованные подборки таблиц;

Файлы в пользовательских форматах, которые содержат данные;

Ряд файлов, которые вместе представляют собой значимый набор данных;

Структурированные объекты с данными в других форматах;

Файлы, имеющее отношение к машинному обучению;

Всё, что может выглядеть как набор данных.