Google начал поддерживать разметку для массивов данных
Google
На сайте Google Developers
«Новостные организации, которые публикуют данные в форме таблиц, могут добавить дополнительные структурированные данные, чтобы облегчить идентификацию этих данных для последующего их использования в релевантных поисковых функциях», — говорится в блоге Google.
В результатах поиска эти расширенные результаты будут выглядеть так:
Добавляя поддержку разметки Dataset, Google стремится облегчить нахождение данных из таких областей, как социальные и естественные науки, машинное обучение, государственные реестры и т.д.
Около двух лет назад Google начал тестировать разметку Science Datasets, предназначенную для страниц с научными данными в табличном или SCV-формате. Теперь компания переименовала этот тип разметки на «Dataset» и расширила его поддержку за пределы лишь научных статей и материалов.
К массивам данных Google относит:
- Таблицы или CSV-файлы с данными;
- Организованные подборки таблиц;
- Файлы в пользовательских форматах, которые содержат данные;
- Ряд файлов, которые вместе представляют собой значимый набор данных;
- Структурированные объекты с данными в других форматах;
- Файлы, имеющее отношение к машинному обучению;
- Всё, что может выглядеть как набор данных.
Напомним, что на днях Google представил три новых типа расширенных результатов в поиске: FAQ, Q&A и How-to.
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