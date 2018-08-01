В Киеве отключили аналоговое ТВ. C 1 сентября оно исчезнет по стране

31 июля в Киеве и Кировоградской области началось отключение аналогового телевизионного вещания. Смотреть телевизор с помощью обычной антенны, без цифрового тюнера, больше не получится. Абонентов кабельного ТВ и собственников спутниковых антенн изменения не касаются, пишут AIN.UA.

Согласно изменениям в «Плане использования радиочастотного ресурса Украины», эти регионы стали первыми в очереди на отключение, а до 31 августа аналоговое вещание должно прекратиться по всей стране. Преимуществами нового стандарта в постановлении Кабмина от 13 июня 2018 года №509 указаны более высокое качество телевизионного сигнала и большее количество каналов.

В Киеве отключили аналоговое ТВ. C 1 сентября оно исчезнет по стране

Ранее Нацтелерадио предлагало провести отключение в три этапа:

  1. Выключение аналога в отдельной области — август 2018 года.
  2. Выключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением UA:ПЕРШИЙ, местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах — январь 2019 года.
  3. Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине — апрель-май 2019 года.

Регулятор обратился к телерадиокомпаниям, чтобы они проинформировали зрителей, и к дистрибьюторам тюнеров, в числе которых Comfy, Eldorado, Rozetka»— чтобы подготовились к повышенному спросу на технику. На сайте Нацтелерадио указаны доступные каналы (28 общенациональных и 4 региональных), список рекомендуемого оборудования, а также инструкции по его использованию.


Михаил Сапитон, AIN


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