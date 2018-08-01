Facebook заявил о новых выявленных попытках повлиять на американские выборы

Новые страницы и аккаунты были созданы в мае этого года.

Facebook заявил о новых выявленных попытках повлиять на американские выборы
Фото: news.bigmir.net

Социальная сеть Facebook объявила, что удалила из самой социальной сети и из Instagram 32 страницы и аккаунта, которые, по ее мнению, участвовали в скоординированной политической агитации и дезинформации перед промежуточными выборами в США. Такую информацию сегодня опубликовала The Washington Post.

У одной из удаленных страниц было 290 тыс. фолловеров в Facebook, через аккаунты продвигались десятки событий.

В сообщении Facebook ничего не говорится о том, кто может стоять за удаленными сетью аккаунтами. Однако сенатор-демократ Марк Уорнер, которого цитирует Financial Times, считает, что сообщение соцсети свидетельствует о том, что "Кремль продолжает использовать платформы типа Facebook, чтобы вызывать раскол и распространять дезинформацию".

По данным американских СМИ, на этой неделе представители Facebook провели несколько брифингов в Конгрессе США, в ходе которых сообщили, что в ходе расследования дела о вмешательстве в американские выборы они выявили "тщательно спланированную кампанию с целью оказания политического влияния".

Газета пишет, что еще две недели назад эксперты компании установили, что такую деятельность вели с восьми страниц и 17 профилей в соцсети Facebook, а также с семи аккаунтов в Instagram. Компания не смогла связать эти аккаунты с Россией, чье Агентство интернет-исследований оказалось в центре обвинений, выдвинутых ранее в этом году по делу о вмешательстве в выборы в 2016 году, но представители компании рассказали Конгрессу, что РоSSия, возможно, была вовлечена в эту деятельность.

Промежуточные выборы в американский Конгресс должны пройти в ноябре 2018 года.

Напомним, ранее конгрессмены-демократы Комитета по разведке Палаты представителей США опубликовали копии проплаченных "фабрикой троллей" публикаций в Facebook, созданных для воздействия на американские выборы в 2016 году. В апреле соцсеть удалила около 270 страниц, созданных этой "фабрикой".


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