Google представил три новых типа расширенных результатов в поиске
Google готовит к запуску три новых типа расширенных результатов в поиске: FAQ, Q&A и How-to. Об этом
FAQ будет представлять собой список часто задаваемых вопросов с ответами; Q&A – что-то похожее на результаты Quora и Reddit, когда сначала идёт вопрос, а потом карусель с ответами; а How-to – пошаговые инструкции с указанием количества шагов и времени, необходимого на их выполнение.
Примечательно, что новые форматы занимают очень много места в поисковой выдаче – больше, чем обычные результаты и большинство готовых ответов. В результате пользователю нет необходимости переходить на сайт-источник. При этом в Q&A всё же есть ссылка «More» для перехода на сайт.
Очень вероятно, что сайты, показанные на примере Google, используют релевантную разметку. В словаре Schema.org уже есть варианты
На данный момент новые типы результатов пока не показываются в поисковой выдаче. Когда они будут запущены и в каком масштабе, осталось неизвестным. Также пока непонятно, будут ли они выводиться только на мобильных устройствах или также на десктопах.
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01.08.2018 00:02