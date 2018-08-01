Google представил три новых типа расширенных результатов в поиске

Google готовит к запуску три новых типа расширенных результатов в поиске: FAQ, Q&A и How-to. Об этом рассказал сотрудник компании Гэри Илш на конференции Google Dance Singapore.

FAQ будет представлять собой список часто задаваемых вопросов с ответами; Q&A – что-то похожее на результаты Quora и Reddit, когда сначала идёт вопрос, а потом карусель с ответами; а How-to – пошаговые инструкции с указанием количества шагов и времени, необходимого на их выполнение.

Примечательно, что новые форматы занимают очень много места в поисковой выдаче – больше, чем обычные результаты и большинство готовых ответов. В результате пользователю нет необходимости переходить на сайт-источник. При этом в Q&A всё же есть ссылка «More» для перехода на сайт.

Очень вероятно, что сайты, показанные на примере Google , используют релевантную разметку. В словаре Schema.org уже есть варианты QAPage , Question и How-to , однако они пока не значатся в списке поддерживаемых поисковиком.

На данный момент новые типы результатов пока не показываются в поисковой выдаче. Когда они будут запущены и в каком масштабе, осталось неизвестным. Также пока непонятно, будут ли они выводиться только на мобильных устройствах или также на десктопах.